Bal üreticileri mutlu

Coğrafi yapısı, yüzlerce endemik bitki türü ve zengin çiçek florası ile arıcılıkta önemli merkezlerden olan Yozgat’ta bal üretiminde yüksek verim bekleniyor. Özellikle geçen yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle zor günler geçiren arıcıların yüzü, bu yıl artan verim dolayısıyla gülüyor. Bal üreticileri kış ve ilkbahar mevsiminde etkisini gösteren yağışların bal verimini ve kalitesini artırdığını dile getiriyor.

“20 YILIN EN VERİMLİ BALINI ALIYORUZ”

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağıcumafakılı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi 51 yaşındaki İhsaniye Arslan, 20 yıl önce 3 kovan arı ile başladığı bal üretimine şu an 200 kovan ile devam ediyor. Bu yıl etkili olan yağışlar dolayısıyla son 20 yılın en verimli ve kaliteli balını aldıklarını söyleyen Arslan, “20 yıldır arıcılık yapıyorum. Bu sene bal verimi ayrı bir güzel oldu. Biz destekleme yapmadığımız için yeterince arılar çıtaları dolduramıyordu. Bu sene kış çok güzel geçti, bir metre kar yağdı, bahar yağmurları ile birlikte mevsim arıcılık için çok güzel geçti. Bu yüzden de arılarımız çıtalarımızı doldurdu. Çok güzel, kaliteli ve verimli bir sezon geçiriyoruz. 3 kovan arı ile başlamıştık bu işe şu an 200 kovan arımız oldu. Geçen sene 1 ton civarında ürün elde ettik. Bu sene de 2 ton civarında balımız çıkacak.” dedi.

“BAL SATIŞINDA SIKINTI ÇEKMİYORUZ”

‘Sorgunlu Hanımağa’ isimli marka ile ürettiği balın patentini de alan Arslan, pazar sıkıntısı yaşamadıklarını da belirterek, “Biz bal satışında sıkıntı çekmiyoruz. Bizden bal alan sürekli müşterimiz oluyor. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Siparişleri zaten önceden alıyoruz. Bal hasadı başlayınca da müşterilerimiz gelip ballarını alıyor. Tamamen organik ve şifa kaynağı balımız için müşterilerimiz bahçeye geliyorlar tadına bakıp balımızı yiyorlar daha sonra da alıp gidiyorlar. Bu yıl petekli bal ve süzme balın kilogramı 200 lira, kara kovan balımızın kilogramı 300 lira, polenin 100 gramı 50 lira, propolisin 50 gramı ise 50 liradan satılıyor.” şeklinde konuştu.

“BALIN KALİTESİNİ MEVSİM BELİRLİYOR”

Bal üretiminde eşine yardım eden Salih Arslan da bu yıl yağışların balın kalitesini ve verimini artırdığını söyleyerek, “Eşim ev hanımıydı. 20 yıldır arıcılık yapıyor, 3 kovan arı ile başladı bu işe. Ona çocuklarımla destek verdik. Bu güne geldi ve şu anda 200 kovanın üzerinde arıya bakıyor. Emekli olduktan sonra ben de kendisine yardım ediyorum. Kendisi çok hevesli ve arılara bakıyor. Balın kalitesini daha fazla mevsim belirliyor. Bu yıl kış mevsiminde bir metrenin üzerinde kar yağması ve bahar yağmurlarının çok güzel olması hasebiyle memleketimizin bitki örtüsü ve florası çok kuvvetliydi. Bundan dolayı da her yıl yeterince çıtaları dolduramayan arılarımızdan bu yıl aroması, tadı ve kalitesiyle çok güzel, kaliteli bal almaya başladık. Bu sene 200 kovanla üretim yapmaya çalışıyoruz. Tahminen 2 bin ton bala yakın doğal bal üretmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl yaklaşık bir ton idi bu yıl iki katını bulacak diye tahmin ediyoruz.” ifadelerine yer verdi. »İHA