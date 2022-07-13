Bakırtaş’ın ailesine taziye

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün İstanbul'da bürosunda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren avukat Bakırtaş'ın eşi Gülsenin Bakırtaş'la telefonda görüştü.

Gülsenin Bakırtaş'a başsağlığı dileyen Bozdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nu da telefonla arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

BAKAN BOZDAĞ SİLAHLI SALDIRILARI KINADI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, avukat Bakırtaş ve Konya Şehir Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'ya yönelik düzenlenen silahlı saldırıları kınayarak, “Görevi başındaki hekimin ile bürosunda çalışan avukatın katledilmesini şiddetli kınıyorum. Adli makamlarımız her iki olayla ilgili olarak gerekli soruşturmalara derhal başlamıştır” dedi.

Bozdağ, menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Bakırtaş ve Karakaya’ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. »İHA

