Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.434,02
ALTIN
959,33
DOLAR
17,29
STERLİN
20,64
EURO
17,40
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Bakırtaş’ın ailesine taziye

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Servet Bakırtaş'ın ailesini telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Bakırtaş’ın ailesine taziye

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün İstanbul'da bürosunda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren avukat Bakırtaş'ın eşi Gülsenin Bakırtaş'la telefonda görüştü.
Gülsenin Bakırtaş'a başsağlığı dileyen Bozdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nu da telefonla arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
BAKAN BOZDAĞ SİLAHLI SALDIRILARI KINADI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, avukat Bakırtaş ve Konya Şehir Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'ya yönelik düzenlenen silahlı saldırıları kınayarak, “Görevi başındaki hekimin ile bürosunda çalışan avukatın katledilmesini şiddetli kınıyorum. Adli makamlarımız her iki olayla ilgili olarak gerekli soruşturmalara derhal başlamıştır” dedi.
Bozdağ, menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Bakırtaş ve Karakaya’ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. »İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Bakırtaşın Ailesine Taziye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜN SAYIYOR
GÜN SAYIYOR
Bugün açılıyor
Bugün açılıyor
Milletvekili yeğenine soruşturma
Milletvekili yeğenine soruşturma
‘Acemi kasaplar’ hastanelik oldu
‘Acemi kasaplar’ hastanelik oldu
Huzurevi sakinleri ile buluştu
Huzurevi sakinleri ile buluştu
Çamlık’a akın ettiler
Çamlık’a akın ettiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim