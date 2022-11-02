Bakana ziyaret

Ziyarete AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkanı Yusuf Başer, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş katıldı.

Projelerin konuşulduğu ziyarette Milletvekili Başer, “Bakanımızla belediyelerimizin proje ve talepleri hususunda görüşme yaptık. Sayın Bakanımıza Belediyelerimizin talep ve isteklerine vermiş olduğu destek ve yakın ilgisi için teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi