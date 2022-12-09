Bakan yardımcılarından ziyaret

Vali Ziya Polat, Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul ve Hasan Yılmaz’ı makamında ağırladı. Ziyarete Belediye Başkanı Celal Köse ve Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili eşlik etti. »Haber Merkezi