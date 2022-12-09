Bakan yardımcılarından ziyaret

Vali Ziya Polat, Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul ve Hasan Yılmaz’ı makamında ağırladı. Ziyarete Belediye Başkanı Celal Köse ve Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili eşlik etti. »Haber Merkezi
09 Aralık 2022 Cuma 02:11
Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul ve Hasan Yılmaz, Vali Ziya Polat’ı ziyaret etti.
Vali Ziya Polat, Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul ve Hasan Yılmaz’ı makamında ağırladı. Ziyarete Belediye Başkanı Celal Köse ve Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili eşlik etti. »Haber Merkezi