Program kapsamında Yenipazar Belediyesi ve Aldridge Mineral Madencilik Limited Şirketi desteğiyle yapılan ‘Bahar Şenlikleri’ etkinliğine Kaymakam Recep Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Ağır Ceza Reisi Cihat Ateş, Ağır Ceza Hâkimi Mehmet Öztürk, İlçe Sağlık Müdürü Sinan Savaş, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Aldridge Şirket Yetkilisi Han Bey, Yenipazar Halkı, Yenipazar İlk ve Ortaokulu, aşağı Sarıkaya İlköğretim Okulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Programda, spor alanında Futbol, Satranç, Basketbol turnuvaları, Oryantiring, yakan top ve halat çekme yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere madalyalarını takan Kaymakam Aydın, projeler için öğrencileri, öğretmenleri ve ilgilileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Haber Merkezi