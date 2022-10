BAHANESİ YOK!

İlçenin belirli noktalarına yapılan yazı ve resimler çalışmaları ile belediye tarafından farkındalık oluşturuldu.

Belediye tarafından, ‘kadına şiddete hayır’, ‘kadına şiddete dur de!’, ‘kadına şiddetin bahanesi yoktur’ yazılarının yazılması ile birlikte çeşitli resimler ile de şiddete dikkat çekildi.

“BİZ İNANIYORUZ”

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yapılan farkındalık ile şiddete dikkat çektiklerini belirtti.

Görseller kullanarak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Coşar, “İlçemizin çeşitli noktalarında kadına yönelik şiddete bakış açısını etkilemeye, değiştirmeye ve duyarlılıkları artırmaya yönelik farkındalık oluşturmak için görseller kullanarak çalışmalar yapıyoruz. Yaşamın içinde ve her alanında kadın varsa hayat var, sevgi var, umut var biz buna inanıyoruz.” dedi.

" HER TÜRLÜSÜNE HAYIR"

Şiddetin her türlüsüne ‘hayır’ dediklerini söylen Coşar, “Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile Kadınlarımıza yönelik şiddete hayır dedik. Sonuç itibariyle her şey güzellik için, mutluluk için ve her şey kadınlar için. Bunun için de şiddete hayır diyoruz. Şiddetin her türlüsüne hayır. Şiddeti uygulayanların her birine hayır diyoruz. Şiddetsiz, huzurlu, mutlu bir ülkede yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECİĞİZ”

Coşar, ”Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile vatandaşlarımızın dikkati çekmek istedik. Belediye olarak kadına yönelik şiddette sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah hep birlikte olarak şiddeti ortadan kaldıracağız. Bizde Boğazlıyan Belediyesi olarak bu konuda elimizden gelenin her zaman hep fazlasını yapacağız.” şeklinde konuştu. »Rabia Şahin