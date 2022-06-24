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Bağlantı yolu yapılıyor

Boğazlıyan İlçesine bağlı Uzunlu Beldesinde Karaçokrak Mahallesi ve Abdurrahmanlı köyü arasındaki bağlantı yolu yapılıyor. 

24 Haziran 2022 Cuma 02:11
Bağlantı yolu yapılıyor

Bağlantı yolu ile vatandaşların daha rahat edeceğini belirten Belediye Başkanı İlhan Koçak, “ yapmış olduğumuz bağlantı yolumuz ile vatandaşlarımızın ulaşımı hem daha rahat hem de ulaşım süresi daha kısa olacak. Böylece vatandaşlarımız daha rahat edecek. Bizler belediye olarak vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kasabamız mahallelerine ve köylerimize yeni ulaşım yolu hayırlı olsun” dedi. 
»Haber Merkezi 
 

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Bağlantı Yolu Yapılıyor
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