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Bağışlar başladı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkaya Şubesi vekaletle kurban bağışı kabulüne başladı.

07 Haziran 2022 Salı 00:26
Bağışlar başladı

Sarıkaya Müftüsü Emrah Kandemir, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan, ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ kampanyası kapsamında vatandaşları vekaleten kurban bağışında bulunmaya çağırdı. Kandemir, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında ise bin 800 lira olarak belirlendiğini hatırlattı. Kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşların, "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden bağış yapabilecekleri gibi uygulama mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamalarından kurban vekaletlerini verebileceklerini anlatan Kandemir, ilçe müftülüğü, TDV şubeleri, din görevlilerine de bağış yapılabileceği gibi PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlanabileceğini aktardı.
Vekaleten kurban bağışlarının başladığını bildiren Kandemir, "Yapılan bağışlar ile hem ülke içinde hem de yurt dışında mazlum ve mağdurlara yardım eli ulaştırılmakta. Kampanyamıza katılan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Gücü yeten hayırsever kardeşlerimizi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başlatılan kampanyaya katılmaya davet ediyorum" dedi.
Haber Merkezi

Son Güncelleme: 07.06.2022 17:33
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