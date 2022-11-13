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Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Yenifakılı ilçesinde, Yeşilay Derneği öğrencileri ziyaret etti.

13 Kasım 2022 Pazar 02:04
Bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Fehimli İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Yeşilay Derneği gönülleri öğrencilere bağımlılıkla mücadele hakkında bilgiler verdi. 
Ziyarette öğrencilere farklı oyunlar, çizgi filmler ve sunumlar ile teknoloji bağımlılığı, sağlıklı yaşamın önemi ve zararlı alışkanlıklar karşısında nasıl tavır sergilemeleri gerektiği aktarıldı. 
Yeşilay gönüllüleri, öğrencilerle Yeşilay çalışmaları hakkında sohbet ederek, interaktif oyunlar oynadığı etkinliğin sonunda, öğrenciler ve okul yönetiminden, ‘Bağımlılıkla mücadele’ sözü aldılar.
Gönüllüler tarafından yapılan açıklamada, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılıklara karşı bilinçlendirerek farkındalıklar oluşturmak bizler için çok kıymetli. Geleceğimiz olan miniklerimizin bağımlılıklara bulaşmadan, daha sağlıklı ve kendilerine daha faydalı uğraşlar ile ilgilenerek büyümelerini hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki etkinliklerde gönüllülerimizle beraber başka bir okulda, başka öğrencilerle buluşmaya devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Bağımlılıkla Mücadele Anlatıldı
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