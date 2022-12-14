İl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleşen söyleşi öncesi Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, yaptığı açıklamada “Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında toplumumuza mal olmuş, örnek sporcumuz 5 kez dünya şampiyonu, 11 kez Avrupa şampiyonu ve daha birçok başarıya imza atan Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp ile denetimli serbestlik yükümlülerini buluşturup onun örnek hayatını kendi ağzından dile getirmesi yükümlülerimizin üzerinde olumlu bir etki yaratması ve bundan sonraki hayatlarında Milli Güreşçimizi rol model almalarını ve madde kullanımından uzak bir hayat sürmelerini temenni ederim.” dedi.

Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Cumhuriyet Savcısı Emre Çakıroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürü Kamil Demir, Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ümrah Yavuzyılmaz, Yozgat 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Telha Tuna, Yozgat 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Emrah Yavuzyılmaz, Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Emir, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Şefi Erkan Aksoy, denetimli serbestlik personeli ve yükümlüler katıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Kamil Demir, “Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz işbirliğinde Topluma rol model olmuş kişilerle buluşma etkinliğimizin ilki olarak Türkiye'nin gururu Milli Güreşçimiz Sayın Rıza Kayaalp’i misafir etmekten gurur duyuyoruz. Kendisinin başarılarının yanı sıra karakteri, takdir gören örnek davranışları ile her Türk gencine ilham olacak bir kişiliğiyle tanınmaktadır. Bağımlılıkla Mücadele çalışmalarımızda örnek olması dileği ile kendisine etkinliğimize katılımlarından dolayı tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım.” dedi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise, bağımlılıkla mücadele gibi önemli bir etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Yükümlülere sporcunun nasıl yaşadığını, nerelerden geçtiğini, nasıl mücadele ettiğini anlatarak örnek olmak istediğini aktaran Kayaalp, "Herkese örnek olmamız gerekiyor. Bu ülkeye birçok başarı kazandırmış, Cumhuriyet tarihinin en çok madalya alan sporcusu olarak onlarla bir araya gelmek, onlarla bir şeyler paylaşmak, mesajlar verebilmek güzel." diye konuştu.

Söyleşide hayatını anlatan ve deneyimlerini paylaşan Kayaalp, yükümlülerin sorularını da cevapladı. »AA/Muhammed Üstüntaş