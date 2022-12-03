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Bağ evine operasyon

Yozgat’ta jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarıyla bir bağ evine düzenlediği operasyonda, bin 624 gram esrar ve 7 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Bağ evine operasyon

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çapanoğlu Mahallesi’nde bir bağ evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda ekipler, A.T.D.’ye ait bağ evinde uyuşturucu madde imalatında kullanılan etrafı alüminyum folyo ile kaplı havalandırma ve ışıklandırma sistemi ile kurulmuş sera, 2 adet fan, 2 adet vantilatör ile bin 624 gram esrar ile 7 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Uyuşturucu imal ve ticareti yapan A.T.D.’nin firar ettiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Bağ Evine Operasyon
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