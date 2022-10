Bacalar tütmüyor

“10 KİŞİDEN BİRİSİ SORUYOR”

Oduncu ve soba satan dükkân sahipleri, havalar soğusa bile talebin azaldığını söyleyerek insanların artık hobi olarak bile tercih etmediğini belirtti. Soba satıcısı Hasan Sarı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şu an öyle bir şey yok. Ben hobi evinde yakıyorum. Oraya da soba ihtiyacım var. Şuan öyle bir şey yok birbirimizi kandırmayalım. Bu yıl daha öyle bir yoğunluk yok. Ama vatandaşlardan soran var mı var. 10 kişi den birisi soruyor, neden soruyor? Merak ettiği için soruyor.” dedi.

“DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK”

Hobi olarak bile kullanılmayan sobaların fiyatlarının meblağsı yükselse bile alım gücünün değişmediğine vurgu yapan Sarı, “Bugünün durumunda sorarsan her şey aynı değişen bir şey yok ama meblağ yükseldi. Rakam yükseldi fakat alım gücü aynısı. Değişen bir şey yok. Bir önceki sene mesela normal bir soba bin 200 - bin 300 lira civarında satılıyordu. Asgari ücret şu an iki katının fazlası kadar yükseldi. Şu an da normal bir sobayı 2 bin 500 liraya satabiliyoruz. Yani ne oldu giden sene asgari ücretin yarı fiyatına alıyordu vatandaş. Bu sene de aynı şekilde alıyor. Ama insanlara fiyatı söyleyince büyük bir şey geliyor. Ama kıyaslama yapınca değişen hiçbir şey yok.” ifadesinde bulundu.

“TABİ DOĞALGAZIN ARTIŞI ETKİLEDİ”

Meslek hayatı boyunca tecrübeleri ile doğalgaz ve pandeminin bu sektörü etkilediğini, fiyat artışlarında bu durumların payının olduğunu anlatan Hasan Sarı, “20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Pandemi dönemine kadar hiçbir şekilde bu kadar sıkıntı yoktu. Ama pandemi döneminden bugüne kadar git gide boğaz daraldı. Mal almakta zorlanıyorsun, bulmakta zorlanıyorsun. Özellikle kapandığı zamanlarda çok büyük sıkıntı oldu. Tabi doğalgazın artışı etkiledi. Doğalgaz yaygınlaştıkça bizde ki fiyatlar aşırı derece yükseldi. İnsanlar şaşırıyor geçen sene ben 20 liraya alıyordum şu an 40 liraya diyor. Biz mi yapıyoruz? Bunu genel yaşantına bakın, sadece bizde olmadı ki! Her yerde durum böyle. Kış bitimi ile sonbaharda fiyat değişimi olmadı. Bütün fiyatlar aynı düzeyde devam ediyor. Sobada da aynı şekilde hiçbir şekilde değişiklik olmadı.” açıklamasında bulundu.

“DOĞALGAZI KÖMÜRE BAĞLATAN BİLE DUYDUK”

Soba fiyatlarının artışı yanında sobayı yakmak için kullanılan odun ve kömür satıcısı Baki Bozkurt, soba yakımın da kullanılan odun kömür fiyatları hakkında bilgi verdi.

Kömür satışlarını geçen sene ile kıyaslayan Baki Bozkurt, “Satışlarımız illaki düştü. Fiyat yüksekliğinden dolayı satışlarımız düştü. Önümüzde ki seçimlerde ne gösterir. Doğalgazı kömüre bağlatan bile duyduk yani. Şimdi vatandaş ton olarak ithal kömür alsa 12 bin lira, bir ton odun alsa 14 bin lira. Kışı geçirmek için bir ailenin 14 bin lira vermesi lazım. Doğalgazda bilmiyoruz ne gelecek bu sene ne yaparız. Bin 500 lira gelse 6 ay boyunca 9 bin lira.” dedi.

“HÜKÜMET DE ÇOK KÖMÜR ALIYOR”

Günümüz fiyatları ile yakacak fiyatlarının değişmesiyle satışlarının etkilendiğini söyleyen Bozkurt, “Kömür satışlarımız havaların soğuması ile birlikte biraz daha canlandı. Bu sıralar fiyatların yüksek olmasından dolayı insanların alım gücü düşük. İthal kömür 6 bin – 6 bin 500 lira arası, yerli kömür 4 bin 200 -4 bin 400 lira arası, odunun torbası 60 lira, gelen vatandaş zorlanıyor. 1-2 ton kömür alsa 13-14 bin lira. Eskisi gibi vade de yapamıyoruz. Kredi kartına taksitlerimiz de var. Vade vererek satışlarımızı da kapattık.” ifadesinde bulundu. Bozkurt, insanların şehirden çıkıp köylere yerleşmesi konusunda “Yok onların aldığı 3-5 torba olduğu için bizi etkilemiyor. Hükümet de çok kömür alıyor. 6 bin ton kömür dağıtıyor. O da bizi etkiliyor. Apartmanlar zaten doğalgaza geçiyor kömürü bırakıyorlar.” diye konuştu.

“4 ÇEŞİT KÖMÜR VAR”

Kömürlerin temin edildiği ve çeşitleri hakkında açıklamada bulunan Bozkurt, “4 çeşit kömür var. 3 çeşidi ithal, 1 çeşit yerli kömür. Kömürler Samsun ve İskenderun’dan geliyor. İthal kömürler buradan geliyor. Yerli kömürler ise Amasya’dan geliyor. Sorgun kömür ocağımız var ama oradan alamıyoruz devlete çalışıyor orası. Nakliye sıkıntımız da olduğu için biz zarara giriyoruz.” şeklinde konuştu.

»Rabia Şahin / Selma Şahin