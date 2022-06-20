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‘Baba değil vali olarak buradayım’

Yozgat'ta yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Kızı Zeynep'i getiren Yozgat Valisi Ziya Polat, sınav salonu önünde bekleyen velilerle sohbet etti.

20 Haziran 2022 Pazartesi 00:36
‘Baba değil vali olarak buradayım’

Polat, sınava girecek tüm öğrencilere başarı diledi.
Adayların bir sene boyunca çalışarak emek verdiğini ifade eden Polat, "İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Burada hem bir baba hem de Yozgat Valisi olarak bulunuyorum. Tüm çocuklarımız sınavda başarılı olurlar ve kalplerinden geçenler olur, onların hakkında hayırlısını diliyorum. Yozgat genelinde tüm tedbirlerimizi aldık. Trafik ekiplerimiz görevlerinin başında, nüfus müdürlüklerimiz görevlerinin başında, herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah çocuklarımız da sıkıntısız bir şekilde sınavlarını bitirir." dedi. AA

Anahtar Kelimeler:
Baba Değil Vali Olarak Buradayım
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