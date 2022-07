AZİZLİBAĞLARI YETİM KALDI!

Geçtiğimiz yıllarda yapılan referandumlarla merkeze bağlı Sarıhacılı, Divanlı ve Azizlibağları köyleri mücavir alan içerisine dahil ederek mahalle statüsüne alınmıştı. Çiçeği burnunda üç yeni mahallenin sakinlerinden özellikle Azizlibağları’nda oturanlar belediye hizmetlerinden neredeyse hiçbir şekilde yararlanmadıklarını ifade ettiler.

Sarıhacılı, Divanlı ve Azizlibağları mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar, mahalle statüsüne geçtikten sonraki belediye hizmetlerini gazetemize değerlendirdiler.

‘HİÇBİR ŞEY YAPILMADI’

Köylerinin mahalle olduktan sonra altyapı gibi birçok beklentilerinin olduğunu söyleyen Azizlibağları Mahallesi sakinlerinden Namık Güçlü, “Mahalle olduktan sonra hiçbir şey yapılmadı. Altyapı, kanalizasyon yapılması lazım. Ama hiçbir şey yapılmadı. Buraya tren yolu geldi. Sularım kesildi. Sularım kesildiği için bahçem kurudu. Bunu birçok yere bildirdim. Cumhurbaşkanımızla randevu alıp görüşmeye bile gittim ama görüşemedim. Kesilen suyumun, kuruyan bahçelerimin fotoğraflarını çektim. Ancak görüşüp gösteremedim” dedi.

‘NE ALTYAPIMIZ NE KALDIRIMIMIZ NE DE YOLUMUZ VAR’

Azizlibağları Mahallesi Muhtarı Alparslan Güçlü ise, köylerinde mahalle olduktan sonra hiçbir değişikliğin yapılmadığını söyledi. Mahalle olduktan sonra birçok beklentilerinin olduğunu ancak hiçbir şey olmadığını bildiren Muhtar Güçlü, “Ne altyapımız ne kaldırımımız ne de yolumuz var. Bizi maalesef perişan ettiler. Mahalle olduktan sonraki dönemde beni şikâyet ettiler. İşte bizim su sondayla çalıştığı için dinamo ile elektriğimizi ödemediler. Belediye bana ödetti. Ben de vatandaştan topladım. O yüzden vatandaşta gitti yetkisi olmadan para topluyor diye beni şikâyet ettiler. Valilikle, savcılıkla 3 senedir davamız sürüyor. O şekil devam ediyoruz. Mahalle olduktan sonra herhangi bir çivi çakamadık. Başkan bey de geldi baktı 1-2 sefer ve ‘Burada yapacağımız bir şey yok’ dedi ve gitti. Altyapımız halen duruyor. Burada 60 hane var. Çöp sıkıntısı yaşanıyor. Bilhassa bu mahalle de evlerin arasındaki yollarda sıkıntı çok. Mesela vatandaş oturuyor, kışın çamur oluyor çöp arabası geliyor gidemiyor. Çamurda oturup kalıyor. Adam çöpü yığılmış muhtarı arıyor. Muhtar ne yapacak, sırtında mı götürecek. Ondan sonra en yoğun kar mücadelesinde herhangi bir araç alamadık. Ben o kadar telefon ettim. Fen işleri müdürünü aradık. ‘Muhtarım tamam gönderiyoruz’ dediler, gelmediler” diye konuştu.

‘TAM BİR MAHALLE DEĞİLİZ’

Kırklareli Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir, Yozgatlı olduğunu ve ailesinin Divanlı Mahallesinde yaşadığını belirterek her yıl buraya geldiğini söyledi. 500-600 nüfusa sahip olan ve 120 hanenin yaşadığı Divanlı’nın Yozgat'ın en eski köylerinden birisi olduğunu ifade eden Özdemir, “Burası referandumla köy iken mahalle oldu. Aslında daha önceki yıllarda referandumu yapıldı. Ama o zaman vatandaş onay vermemişti. Son yıllarda köyde yaşlıların ölmesi ve yeni neslin artık şehirle bağlantısının artması ile mahalle olma isteği arttı. Tamamı da istemedi zannediyorum. Bildiğim kadarıyla referandumdan yüksek bir oyla mahalle olmadı burası. Mahalle olduğunda bir önceki belediye dönemiydi. Kazım Arslan dönemi malumunuz. Köyümüz şehre yakın bir köy. Bundan dolayı bu köyde oturandan daha fazlası şehirdedir. Şehirle bağlantısı çok yüksek. Günlük çalışmaya insanlar gidip geliyor. Böyle bir köy. Mahalle olunca aslında sosyal hayatı çok değiştirmedi ama mahalli olmakla birlikte bazı konularda gençlerin isteğine uygun çevre düzenlemesi anlamında bir değişiklik oldu. Ben dışarıdan gelen insanım. Bunu çok rahat görüyorum. Ana yolumuz daha ilk mahalle olduğu yılda asfalt yapıldı. Mahallemizin girişinden çıkışına kadar tamamı mahalle olduktan sonra sıcak asfalt oldu. Daha önce ara yollarda falan özel idarenin bütün köylere yaptığı standart bir hizmet vardır. Devamında yukarda köyün girişinde atıl halde bir binamız vardı. Köy muhtarlık odası olarak yapılmıştı. Orası donra selektör olarak kullanıldı. Mahalle olduktan sonra ikinci bir icraat olarak orası yeşil alana çevrildi. Park oldu. Bu da belediye olduktan sonra yapılan belediye hizmetidir. Yani park olmasının yaşlılar için bir şeyi var mı derseniz yoktur. Onun için bir yaşlıya sorsanız bu bir hizmet değildir. Ama bir genç, çocuk için büyük bir kazançtır. Bu seçim döneminde de yeni belediye başkanından sonra köy'ün tamamı kilit parke taşları ile kaplandı. Hemen hemen yani birkaç yer kaldı zannediyorum. Onlar da plana dahil edildi. Yakın zamanda onlar da yapılacak. Herkesin kapısının önüne kadar kilit parke taşı yapıldı. Önceden Özel İdare tarafından köyümüzün altyapısı zaten yapılmıştı. Üst yapı da bu şekilde tamamlanmış oldu. Ama tabii yağmur su sistemi yok. Sadece kanalizasyon sistemi açısından altyapı var. Köyün su problemi vardı. Evlerin su problemi hala devam ediyor. Ama önceden köylü su parasını kendisi ödüyordu. Belediye olduğu günden beri köylü su parası vermiyor. Belediye şu anda karşılıyor. Nasıl derseniz. Aşağıöz tarafındaki depoya bir elektrik sistemi ile su gönderiliyor. Orada bir elektrik masrafı var. Normalde muhtarlık döneminde vatandaştan toplanıyordu. Belediye olduktan sonra vatandaşa yansıyan kısmından bir tanesi de budur. Su parası vermiyorlar. ‘Su devamlı akıyor mu?’ derseniz. Köylerde yazın suyun sürekli akması kolay bir şey değil. Bahçeler var ve çeşmeler yetersiz. Tamamen şebeke kullanılıyor. Biraz da kolaya kaçılıyor. Bir de yerleşim itibarıyla düz olmadığı için eşit dağıtımı mümkün olmadığından tabii ki köyün yarısı yazın çok fazla su alamıyor. Aldığı vakitte günlük belli saatlerde alıyor. Bunda bile su ücreti ödemiyorlar. Mahalle olduktan sonra parkımıza temizlikçiler gönderiyorlar ve bakımını yaptırıyorlar. Bunlar benim her geldiğimde gördüğüm şeyler. Köyde bir su arızası olsa hemen arıza takip sisteminden hallediyorlar. Arızayı gideriyorlar. Bunların tamamı geçmişte muhtarlık imkânları ile yapılıyordu. Özel İdaredeyken bunlar bu kadar hızlı değildi. Şu anda imar planı yok burada. Olmadığı için vatandaş hala evlerini çok rahat yapabiliyor. Biz mahalle olduk ama tam bir mahalle değiliz. Yani bir şehirdeki şu anda bütün belediyenin kuralları burada işlemiyor. Bu kurallar işlese köylünün tepkisi daha net ortaya çıkabilir. Bence şu anda nimetlerinden istifade ediyorlar. Onun dışında Belediye İşte görüyorsun halı sahamız. Bu 10 tane mahalleye 10 halı saha kampanyası kapsamında mahallemize halı saha yapıldı. Hiçbir ücret alınmadan akşamları gece 12’ye kadar ışıkları da yanarak köyümüzde 24 saat hizmet veriyor. Bunlar belediye açısından bizim köyümüzde güzel bir hizmet” dedi.

‘EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ SU’

Köylerinin mahalle olduktan sonra imarın gelmediğini ve en büyük sıkıntılarının su olduğunu dile getiren Divanlı Mahallesi sakinlerinden İsmail Karameşe, “Mahalle olduktan sonra en büyük eksiğimiz su. Mahallemiz imara açılacak ki suyumuz gelecek yollarımız genişleyecek. Yollarımız genişledikten sonra altyapı yapılacak. İmar olmazsa bunlar olmaz. Şebeke suyumuz yok. Evlerin yüzde 90'ını yaz günü su alamaz. 1-2 saat alıyoruz diğer zamanlar alamıyoruz. O yüzden her eve saat takılması lazım. Bazı evde var, bazı evlerde yok mesela. Su ondan da yetmiyor. Fatura gelmiyor para ödemiyoruz ama suda kullanamıyoruz. Hiç kimse su kullanamıyor. Suyumuz aksın faturamızı ödeyelim. Ben abdest almaya su bulamıyorum. Su günlük 1 saat 45 dakika veya yarım saat akıyor. O da depoda tutuluyor. Depodan bırakıldığı zaman su geliyor. Ama ilk giden evler suyu kullanırken, sonda kalan yerler suyu kullanamıyor. Hatta bazıları bahçelerini sulamak için suyu kullanıyor. Doğal olarak bize su kalmıyor. Bu yüzden mahallemiz imara açılsın, evlerimize sayaç takılsın. Suyumuzu kullanalım faturamızı ödeyelim” diye konuştu.

‘EN BÜYÜK SIKINTILARI OTOBÜS’

En büyük sıkıntılarının otobüs olduğunu dile getiren Sarıhacılı Mahallesi sakinlerinden Mahinur Sarı, “Buraya geliyoruz, bir bahçemiz var. Gelmesi gitmesi çok zor oluyor. Arabamız yok. Yolda iniyoruz. Yoldan da buraya gelene kadar yaşlıyız yürüyemiyoruz. Buraya kadar otobüs gelmiyor. Yerköy arabasına binip geliyoruz” şeklinde konuştu.

‘SU İHTİYACIMIZ GİDERİLDİ’

Köylerinin mahalle olduktan sonra beklentilerinin karşılandığını ifade eden Sarıhacılı Mahallesi sakinlerinden İdris Sarı, “Mahalle olduktan sonra yapılmasını beklediğimiz şeyler belediye tarafından yapıldı. Belediyeye teşekkür ediyoruz. Yollarımıza kilit taşlarını yaptılar. En ihtiyacımız olan su şebekesini bağladılar. Su ihtiyacımızı giderdiler. Allah razı olsun onlardan. Tabi daha çok istediğimiz şey var ama her şey imkânların olmasıyla mümkün. Mahalle olduysak doğalgaz istiyoruz mesela. En büyük istek olarak. Ama o imkâna sahip değil mi belediye bilmiyoruz. Sırf belediyenin işi değil sanırım. Ayrıca TOKİ yapılıyor. Yakında inşallah servisimiz, durağımızda olur. Fırının orada o olur. Bunlara şükretmek lazım. Yalın ayak başı kabak çamurdan çıkamıyorduk. Şimdi her yere kilitli parke yapıldı. Çocuklarımız içinde okul taşıtı geliyor” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker