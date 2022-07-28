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Az yakıyor uzun gidiyor

Yozgat’ta bilgisayar tamircisi 3 kardeşin, hurda ve atık malzemelerden elde ettikleri çevre dostu elektrikli bisiklet, 50 kuruşluk enerji ile yaklaşık 45 kilometre yol gidiyor.

28 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Az yakıyor uzun gidiyor

Yozgat’ta 20 yıldır bisiklet tamiratı işiyle uğraşan Şemsettin, Mustafa ve Derviş Karabacak kardeşler, geri dönüşüme katkı sunmak ve ulaşım masraflarını en aza indirmek amacıyla hurda ve atık malzemelerle elektrikli bisiklet üretti.
Atıl vaziyetteki akülerin içindeki kurşun plakaları sökerek laptop bataryalarından çıkardıkları pilleri yerleştiren Karabacak kardeşler, 12 voltluk çalışır halde yeni bir akü elde etti. Hurdadan aldıkları bisiklet ve motosiklet tekerlerini de kendi tasarımlarına göre dizayn eden Karabacak kardeşler, elde ettikleri 12 voltluk 4 adet aküyü, bisiklete monte ederek bisikletin elektrikle çalışmasını sağladılar.
50 kuruş değerinde 4 saatlik şarj ile 45 kilometre yol kat edebilen elektrikli bisiklet, 30 kilometre hız yapabiliyor. Yaklaşık 4 aylık çalışma sonucu meydana gelen bisiklet bin 500 liraya mal oldu.
Elektrikli bisikletin 4 saat şarj ile 45 kilometre yol gittiğini söyleyen Şemsettin Karabacak, “Bisikleti tamamen kendi imkanımızla hurdacıdan aldık, tekerlekleri hurdacıdan temin ettik. Geri kalan akü grubu, elektrik tesisatını notebook atık pillerinden tedarik ettik, birleştirdik. Akülerin o şekilde voltajını elde ettik. Cihazımız 48 volt ile çalışıyor. 4 saatte şarj oluyor ve 45 kilometre yol gidiyor. Bizim amacımız bu pilleri geri dönüşüme kazandırmak. Doğaya, çevreye zararını engellemek, atık piller doğaya bir hayli bir zarar veriyor. Pilleri yeniden kullanabilmek ve geri dönüşüme kazandırmak için böyle bir proje geliştirdik” dedi.
Elektrikli bisiklet ile ulaşım masraflarını da azalttıklarını söyleyen Karabacak, “Elektrikli bisikletli serviste kullanıyoruz ulaşım için. Bir de geri dönüşümü düşündüğümüz için bu sayede atık malzemeleri değerlendirmiş olduk. Bisikletimizi 4 ayda tanımladık toplam bize bin 500 liraya mal oldu. Bisikletimizin şarjı 4 saat gidiyor. 30 kilometre sürat yapıyor. Bisikletimizi pedalla kullandığımızda kendi aküsünü şarj edebiliyor bir de rampada inişte de aküyü kendisi şarj ediyor” şeklinde konuştu. »İHA

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Az Yakıyor Uzun Gidiyor
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