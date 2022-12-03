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Ayrı öneme sahipler

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin 1-7 Aralık ‘112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

03 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Ayrı öneme sahipler

Acil Sağlık Hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda ayrı bir öneme sahip olduğuna değinen Dr. Şahin, “Farklı ulaşım araçları, teknolojik alt yapısı, acil sağlık istasyonları ve profesyonel sağlık ekibi ile her geçen gün gelişme kaydetmektedir. 112 hattı üzerinden ulaşılan hizmet ile ülke genelinde tüm noktalara kara, hava, deniz yolları ile ulaşım sağlanarak acil yardım hizmeti sunulmaktadır. Acil durumlarda ve afetlerde olay yerine hızlı ulaşım, yaygınlık, dağılım ve organizasyon, bütün bunları yaparken aksamayan bir koordinasyon şarttır. İllerde bu koordinasyonu sağlayan ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı çalışan Birim Komuta Kontrol Merkezleridir.” ifadelerini kullandı. 
48 İLDE UYGULAMAYA KONULDU
Sağlık Bakanlığı tarafından kısa adı EVS olan Elektronik Vaka Sisteminin 48 ilde uygulamaya konduğunu söyleyen Şahin, “Acil vakalarda tüm süreçleri dijital ortamda kayıt altına alarak, ambulans ekiplerinin hastaya ulaşma sürecini kısaltıyor. Yine Bakanlığımız tarafından sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ‘112 Acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi’ konularında toplumsal farkındalığın arttırılması amacı ile ‘Yaşama yol ver’ kampanyası devam etmektedir.” dedi.
“GEREKSİZ YERE MEŞGUL ETMEYELİM”
Şahin, “Bu hafta vesilesi ile halkımıza daha kaliteli, zamanında ve hızlı bir şekilde acil sağlık hizmetlerini sunabilmek için 112'yi gereksiz yere meşgul etmemeleri ve ambulanslarımıza yani hayata yol vermeleri konularında duyarlı olmalarını temenni eder,  Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan tüm personellerimizin  1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlarım.” şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi
 

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Ayrı öneme Sahipler
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