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“Aynı cevap verildi”

Sorgun ilçesinde, Fevzi Çakmak Ortaokulu tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri anma programı düzenlendi. 

16 Aralık 2022 Cuma 02:11
“Aynı cevap verildi”

Öğrenciler 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürü Tamer Azem Arslan’ın katılımlarıyla, 15 Temmuz programı yapıldı.
Programda öğrencilere 15 Temmuz belgeseli izletilerek, 15 Temmuz marşı dinlettirildi. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Tamer Azem Arslan öğrencilere konuşma yaptı. 
Arslan konuşmasında şunları söyledi: "15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi, Türk Milletinin kahramanca mücadelesi ile geri püskürtülmüştür. Canı pahasına sokağa çıkarak vatanını koruyan Türk Milleti bir destan daha yazmıştır. 15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen Milletimizin dini değerlerini istismar eden hain FETÖ Terör Örgütüne mensup vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale'de ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir.” »Haber Merkezi

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Aynı Cevap Verildi
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