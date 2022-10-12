Aynı anda 3 operasyon

Rutin göz muayenesi için Yozgat Şehir Hastanesi’ne başvuran 48 yaşındaki hastada yapılan muayenede sol gözünde katarakt ve göz tansiyonu tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yozgat Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Operatör Dr. Fevzi Çelik “Katarakt ve göz tansiyonu çoğunlukla ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Fakat hastamızda olduğu gibi genç yaşlarda da bu tür rahatsızlıklarla karşılaşabilmekteyiz.” dedi.

Dr.Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hastamız 48 yaşında. Polikliniğimize rutin göz muayenesi için geldi. Hastamızın sol gözünde katarakt ve göz tansiyonu tespit ettik. Göz tansiyonuna yönelik medikal tedaviye başladık fakat arzu ettiğimiz göz içi basıncı değerlerine ulaşamayınca cerrahi operasyon planladık. Kataraktı da olan hastamıza eş zamanlı ‘fako, lens implantasyonu, trabekülektomi, periferik iridektomi’ ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Operasyon sonrasında 2 gün servisimizde misafir ederek kontrollerini sağladık. Hastamızı sağlıklı şekilde taburcu ettik.”

Yozgat Şehir Hastanesi göz polikliniğinde 5 operatör doktorla hasta kabulüne devam ediyor. »Haber Merkezi