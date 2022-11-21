Yozgat Belediyesi ve Yozgat Eğitim, Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YESDER) ortaklığında düzenlenen “Aylık Gönül Söyleşileri” programı kapsamında Doçent Dr. Yasin Pişgin Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde vatandaşlarla buluştu.

Programda Doçent Dr. Yasin Pişgin, "Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek" konulu söyleşi düzenlendi.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Celal Köse, “Yozgat Belediyemiz olarak 7 aydır gönül söyleşileri programları yapmaktayız. Bugün de Doçent Dr. Yasin Pişkin hocamızı konuk ettik. Kendilerine şahsım ve Yozgatlı hemşehrilerim adına hoş geldiniz diyorum.

‘Aylık Gönül Söyleşileri’ kapsamında Yozgat Belediyemiz ve Yozgat Eğitim, Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YESDER) ile birlikte Doç. Dr. Yasin Pişgin Hocamızı hemşehrilerimizle buluşturduk.

Yasin hocamız televizyon programlarında sık sık izlediğimiz bir hocamız. Yaptığı konuşmaları, bilgisi, terbiyesi ve beyefendiliği ile gönülleri fethetmiş birisidir. Bugün burada Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek konulu söyleşi ile bizlere oldukça kıymetli bilgiler aktardı. Belediye başkanlığı makamı gelip geçici başkan olmadan öncede ve başkanlıktan sonra da YESDER’imiz ve YESDER gibi düşünen ilim irfan sahibi gençlerimizi güzel yerlere getirmeye çalışan derneklerimize de her zaman destek olacağımızı ifade ediyoruz. ‘Hz. Peygamberi Yeniden Düşünmek’ konulu söyleşisi ile bizlere oldukça kıymetli bilgiler aktaran hocamıza, YESDER Dernek Başkanımız Sayın Recep Günaydın’a ve programa yoğun katılım gösteren değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

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