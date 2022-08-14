Aygöl’den ziyaret

Müdür Şefik Aygöl, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü'yü ziyaret etti. Kaymakam Günlü, Aygül’ü makamında ağırlayarak doğum belgesi hediye etti.

Şefaatli Kaymakamı ve Yerköy Kaymakam Vekili Günlü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl ile Şefaatli ve Yerköy Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde Günlü ve Aygöl, müdürlük personeli ile sohbet etti. »Haber Merkezi