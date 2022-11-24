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“Aydınlığın simgesi öğretmenler”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “ Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım 1928'den günümüze kutlanan Öğretmen Günü'nün tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

24 Kasım 2022 Perşembe 02:11
“Aydınlığın simgesi öğretmenler”

MHP İl Başkanı Irgatoğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Öğretmenler, yapıcı, oluşturucu ve fedakâr, çevreye güven ve inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu kişilerdir. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli özellik, malzemesinin ve meyvesinin insan olmasıdır. İnsanın insan olma vasfını ön plana çıkaran şey ise eğitim ve kültürdür. Dolayısıyla öğretmenler ömür boyu öğrenen ve öğreten olmak gibi bir ayrıcalığa sahiptir.
Aydınlığın simgesi, toplumun yol göstericisi öğretmenlerimizin bu özel gününde, kutsal bir görev olan öğretmenlik mesleğini icra eden tüm öğretmenlerimizi kutluyor, hayatları boyunca yetiştirdikleri ve yetiştirecekleri tüm çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. 
Bu duygu ve düşüncelerden hareketle, Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum.” »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Aydınlığın Simgesi öğretmenler
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