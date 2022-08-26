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Aydıncık’ta toplu açılış

Adalet Bakanı, hemşehrimiz Bekir Bozdağ, Aydıncık ilçesinde yapımı tamamlanan bazı yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine katılacak.

26 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Aydıncık’ta toplu açılış

Aydıncık 15 Temmuz Meydanı’nda 27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek toplu açılış töreninde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Aydıncık Devlet Hastanesi, 2. Etap TOKİ Konutları ve Aydıncık Belediyesi GES Santralinin açılışını yapacağı duyuruldu. 
»Haber Merkezi

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Aydıncıkta Toplu Açılış
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