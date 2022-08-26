Aydıncık’ta toplu açılış

Aydıncık 15 Temmuz Meydanı’nda 27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek toplu açılış töreninde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Aydıncık Devlet Hastanesi, 2. Etap TOKİ Konutları ve Aydıncık Belediyesi GES Santralinin açılışını yapacağı duyuruldu.
»Haber Merkezi
26 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Aydıncık 15 Temmuz Meydanı’nda 27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek toplu açılış töreninde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Aydıncık Devlet Hastanesi, 2. Etap TOKİ Konutları ve Aydıncık Belediyesi GES Santralinin açılışını yapacağı duyuruldu.