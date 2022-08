Aydıncık’ta toplu açılış

Geçtiğimiz hafta sonu Aydıncık 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleşen toplu açılış törenine, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Vekili Turgay Ergin, Aydıncık Kaymakamı Mustafa Turan, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve beraberindeki heyet katıldı.

Aydıncık ilçesinde toplu açılış töreninde konuşan Bozdağ, AK Parti iktidarları döneminde yapılan çalışmaları anlattı ve Aydıncık Devlet Hastanesi, 2. Etap TOKİ Konutları, Baydiğin Göleti Sulama Projesi, Baştürk Kuran kursu, Baydiğin asfalt çalışmaları, bazı köylerin içme suyu depoları ve güneş enerjisi sistemlerinin açılışını yaptı.

Bozdağ, açılışların ardından ülke gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘YENİLİR YUTULUR BİR ŞEY DEĞİL!’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun imam hatip liselilere yönelik sözlerine ilişkin, "Eleştirin, o hakim kararıdır, eleştirilebilir ama öte yandan onu eleştirirken bile deyin ki 'bunun yaptığı da yenilir yutulur bir şey değildir. Bu milletin evlatlarına böylesi bir saygısızlığı, ayrımcılığı, nefreti, kini diline dolayıp konuşamaz'. Bir de bunu deyin." dedi.

Tutuklamanın eleştirildiğine değinen Bozdağ, "Eleştirin, o hakim kararıdır, eleştirilebilir ama öte yandan onu eleştirirken bile deyin ki 'bunun yaptığı da yenilir yutulur bir şey değildir. Bu milletin evlatlarına böylesi bir saygısızlığı, ayrımcılığı, nefreti, kini diline dolayıp konuşamaz'. Bir de bunu deyin. İmam hatip okulları da bu ülkenin diğer okulları gibi devletin okullarıdır, saygın okullardır. Burada okuyan öğrenciler, mezunlar da diğer okullarda okuyan öğrenciler ve mezunlar gibi bu milletin kıymetli evlatlarıdır. Hepimizin derdi bütün okullarımızın ve bu okullarda okuyan öğrencilerimizin başarıdan başarıya koşmasıdır. Okullar arasında, okulların mezun ve öğrencileri arasında ayrımcılık yapmak bu millete, bu devlete yapılmış en büyük kötülüklerden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

‘HELALLEŞME SAMİMİ DEĞİL!’

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşmeden" bahsettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu ayrımcılığı, bu kini, bu nefreti kusanlara, iftirayı atanlara tek cümle söylediğini Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar duydunuz mu? Ben duymadım. Duyan varsa söylesin. Ama hakimleri tehdit eden ve hakimlere talimat verip 'derhal serbest bırakın' diyen, bir üstten buyurmacı tavır ortaya koydu. Benim anladığım 'helalleşme' diye çıktığı bu yolda Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeden anladığı şey imam hatiplilerle, imam hatip lisesi öğrenci ve velileriyle, mezunlarıyla helalleşmesi samimi değildir. AK Parti iktidarları ayrımcılık ve nefret dilini besleyen bütün yolları kapamayı kendine şiar edinen bir iktidar. Bu milletin evlatlarını kutuplaştıran, birbirinin karşısına diken söylemin hiçbir zaman sahibi biz olmadık. Son tartışmada bile sanki bu lafları ona söyleten bizmişiz gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Ayrımcılığı yapan kim, milletin evlatlarını okuduğu okula göre saygısızlıkla anan, ayrımcılık yapan, nefret dilini kullanan kim?"

‘KİMSE TAVSİYE VE TELKİNDE BULUNAMAZ!’

Bakan Bozdağ, yargıya müdahale yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yargıya müdahaleyi Sayın Kılıçdaroğlu yapıyor. 'Adalete ihanet etmeyin, derhal serbest bırakın' diye yargıya bir talimat veriyor. Hiç kimse yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin hakim ve savcılara tavsiye ve telkinde bulunamaz. Emir ve talimat veremez. Hakim ve savcıları hedef olarak gösteremez. Hepsini yapıyorlar. Sonra da kalkıp 'bağımsız yargı, hukuk devleti' diyorlar. 'Biz gelince her şey iyi olacak' diyorlar. Ya siz nasıl kötü olacağının bütün faturasını önümüze koyuyorsunuz. Sevsinler sizi. Biz sizin laflarınızın ne manaya geldiğini bilmiyor muyuz? Bu millet bilmiyor mu? Herkes, hangi sözün, hangi anlama geldiğini biliyor, bu milleti kutuplaştıran biz değiliz. Pek çok böyle farklı tartışmalar yaşandı Türkiye'de. Bakın bu tartışmalara, hep ilk başlatanlar bunlar olmuştur. Bizim yaptığımız hukukumuza karşı saldırılar karşısında hukukumuzu ve bizi destekleyen milyonların hukukunu korumak olmuştur. İnsanlarımızın onurunu, hukukunu korumak olur. Biz insanımızın onurunu, hukukunu her şartta korumaya devam edeceğiz."

‘HELALLEŞME, HESAPLAŞMADIR!’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" söyleminin samimi olmadığını kaydeden Bozdağ, "Bunların helalleşme şeyi samimi değildir. Helalleşme, hesaplaşmadır ve bunlar Türkiye'nin 20 yılda elde ettiği kazanımları, bu kazanımları kazandıranlarla hesaplaşmayı başlatacaklarını bilenler için şimdiden apaçık ilan ediyorlar. Her seçim bunu yaptılar. 'Geleceğiz, şunu yapacağız'. Avuçlarını yaladılar." düşüncesini dile getirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Biz yaşam tarzına, inancından, kanaatlerinden, düşüncelerinden kaynaklanan yaşam tarzı tercihlerine, cebir ve şiddetle hukuka aykırı bir davranışla müdahaleyi suç saydık. Bunları değiştirmeye zorlamayı suç saydık. Yaşam tarzını ceza hukukuyla yasayla güvence altına aldık." dedi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde toplu açılış töreninde konuşan Bozdağ, AK Parti iktidarlarının ülkenin dört bir yanında her türlü gelişmeyi, kalkınmayı ve refahı arttıran adımlar attığını söyledi.

‘YENİ TEDBİRLER GELİYOR’

Şeker pancarı, buğday, arpa, mercimek, nohut, çay, fındık ve diğer bütün tarım ürünlerine, üretim maliyetlerinin üzerinde katbekat fiyat verdiklerine değinen Bozdağ, "Mazotun, gübrenin fiyatı arttı ama buna karşılık biz de vatandaşımızın ürettiğinin fiyatlarını arttırdık. İşçimizi, çiftçimizi ve bütün üreticilerimizi artan fiyat karşısında korumak için tedbirler aldık. İnşallah yeni tedbirler yolda geliyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bu ekonomik sorunları biz dün aştık. 2001 enkazını kaldırdık. Türkiye'yi şantiyeye çevirdik. Şimdi dışımızdan kaynaklanan sorunları da Allah'ın izniyle biz aşacağız. Bize güvenin." görüşünü paylaştı.

Bozdağ, her alanda güçlenen Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmak isteyenlerin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biden'dan tutun, Macron'una kadar başka başka ülkeler ve örgütleri, istihbarat örgütleri hep beraber el birliğiyle Türkiye'yi durdurmak için çalışıyorlar. Türkiye'yi durdurmanın yolunun Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı iktidardan indirmekten geçtiğini biliyorlar. Onun için de yedi düvel bir olmuş. Bu seçim sadece 6+1... O '1' de masanın altında mı, üstünde mi nerede saklı bilmiyoruz.

Dünyayla yapılan bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Terör örgütleriyle yapılan bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Daha Biden işbaşına gelmeden önce artık Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için 'şöyle şöyle yöntemler takip edeceğiz' dedi."

Konuşmanın ardından toplu açılış gerçekleştirildi.

Öte yandan Bakan Bozdağ, Aydıncık Kaymakamı Mustafa Turan ve Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak'ı ziyaret etti. Bozdağ, Sorgun ilçesine bağlı Eymir Beldesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. »AA