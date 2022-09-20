Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.199,54
ALTIN
985,81
DOLAR
18,30
STERLİN
21,00
EURO
18,40

“Ay Yıldız canımız Kızılay’a kanımız!”

Yozgat Cumhuriyet Meydanında bulunan Türk Kızılayı Kan Bağış tırına, Sakarya İlkokul öğrencilerinin velileri kan bağışında bulundu. 

20 Eylül 2022 Salı 02:11
“Ay Yıldız canımız Kızılay’a kanımız!”

2022-2023 eğitim öğretim yılına giren öğrenciler ve veliler, izci liderleri ile Türk Kızılayı Kan Bağış tırına gitti. Veliler, küçük izcilere örnek olmak için Kızılay’ da bulundu.  Erkek Yavru Kurtlar Lideri Ziya Aslan, “Erkek ve kız yavru kurtlar kümesi karışık olarak 32 izci buradayız. Erkek yavru kurtları lideri benim. Sakarya ilkokul kız lideri ise Aslıhan Aslan. Buraya 12 velimiz ile geldik.” dedi. Ardından “Ay Yıldız canımız Kızılay’a Kanımız!” sözleri ile konuşmasını sonlandırdı. »Muhammed Üstüntaş

Anahtar Kelimeler:
Ay Yıldız Canımız Kızılaya Kanımız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremi yaşadılar
Depremi yaşadılar
Rusya’ya örnek olacak
Rusya’ya örnek olacak
Programa devam
Programa devam
Kamu STK iş birliği
Kamu STK iş birliği
“YOZGAT'IMIZIN ÇOCUĞUYUZ”
“YOZGAT'IMIZIN ÇOCUĞUYUZ”
Belediye bilgilendirdi
Belediye bilgilendirdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim