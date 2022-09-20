2022-2023 eğitim öğretim yılına giren öğrenciler ve veliler, izci liderleri ile Türk Kızılayı Kan Bağış tırına gitti. Veliler, küçük izcilere örnek olmak için Kızılay’ da bulundu. Erkek Yavru Kurtlar Lideri Ziya Aslan, “Erkek ve kız yavru kurtlar kümesi karışık olarak 32 izci buradayız. Erkek yavru kurtları lideri benim. Sakarya ilkokul kız lideri ise Aslıhan Aslan. Buraya 12 velimiz ile geldik.” dedi. Ardından “Ay Yıldız canımız Kızılay’a Kanımız!” sözleri ile konuşmasını sonlandırdı. »Muhammed Üstüntaş