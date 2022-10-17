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Avukatlar Ayanoğlu dedi

Yozgat Barosu Başkanlığı 35’inci Genel Kurul yapıldı. 2 adayın katıldığı genel kurulda avukatlar yeniden mevcut başkan Muhsin Ayanoğlu’nu seçti. 

17 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Avukatlar Ayanoğlu dedi

Mevcut başkan Muhsin Ayanoğlu ve Pirgayip Yaşar’ın yarıştığı seçimde 285 kayıtlı üyeden 193’ü oy kullandı. Seçimde Mevcut başkan Ayanoğlu 138 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Ayanoğlu, Yozgat Barosu’nun 35’inci Genel Kurulunda meslektaşlarının teveccühü ile Yozgat Barosu seçilmesinin gururunu yaşadığını söyledi. 
Ayanoğlu, “13 Mart 2021 günü yapılan Genel Kurulumuz neticesinde Yozgat Barosu Başkanlığına seçildim. Aradan geçen yaklaşık bir buçuk yıllık zaman zarfında, mesleğimizin ve baromuzun kurumsal kimliğinin yüceltilmesi için titizlikle çalıştık. Görev yaptığımız bir buçuk yıllık zaman zarfında meslektaşlarımızın her türlü sorununun çözümü için anında müdahil olduk ve büyük bölümünde olumlu sonuçlar aldık. Dünyada ve ülkemizde görülen Covid 19 pandemi sürecinde her türlü zorluğa karşı meslektaşlarımıza yönelik hizmet içi mesleki eğitimler vermeye çalıştık, pandemi sürecinin son bulması ile yeni dönemde daha etkin ve daha çeşitli en az ayda bir kez olmak üzere, gerek TBB Eğitim Merkezi gerekse baromuz tarafından eğitimler gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki dönemde yine Yozgat Barosu Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın yanında olacağız. Mesleğimizi icra ederken maruz kaldığımız olumsuzluklarla daha etkin mücadele edilmesi için kurmuş olduğumuz Avukat Hakları Merkezimiz, merkez ve ilçelerimizdeki yapılanmasını tamamlamak üzeredir. Sizlerin vereceği destek neticesinde Avukat Hakları Merkezimiz daha güçlü ve etkin olacak, bu suretle sorunların çözümünün yanı sıra, ciddi bir baskı unsuru ve sorunların yaşanmaması için caydırıcı yönü olacaktır. Görev yapmış olduğum zaman zarfında, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve baromuzu temsil etme konusunda bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da, itinayla çalışacağımızın bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.  »Muhammed Üstüntaş

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Avukatlar Ayanoğlu Dedi
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