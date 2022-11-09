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“Avrupa standartlarına göre olmalı”

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. 

09 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
“Avrupa standartlarına göre olmalı”

Başkan Necip Taşkın mesajında, hastalıkların tanı ve tedavisinde çok önemli rolü olan radyoloji dalı ve bu dalda hizmet veren teknikerler ve teknisyenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.
Radyoloji dalında hizmet veren sağlık çalışanlarının sosyal, mesleki ve ekonomik sorunlarının olduğunu, bu sorunların da her geçen gün büyüdüğüne vurgu yapan Taşkın, radyolojinin en büyük tehlikesinin radyasyon yayması ve korunmasız teması halinde hem hastaya hem hizmet veren sağlıkçılara ciddi etkilerinin olduğunu; radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarında önlem alınmadığı takdirde radyasyon yanıkları, katarak, kısırlık, kanser ve genetik bozukluk gibi etkiler bırakabildiğine dikkat çekti. Taşkın, “Radyoloji dalında çalışanların meslek hastalıklarına yakalanma riski çok büyük. Bu dalda çalışanların mesleki düzenlemesi Avrupa standartlarına göre olmalıdır. Radyasyon riski de dikkate alınarak insanca yaşayacakları bir ücret verilmeli ve bunun emekliliğe yansıtılması sağlanmalıdır. Radyoloji teknisyen ve teknikerlerinin işyeri koşulları iyileştirilmeli, idari baskılara ve keyfiyete son verilmelidir. Özlük hakları iyileştirilmeli ve radyoloji birimlerinde ehliyetsiz elemanların çalıştırılması engellenmelidir. Halen çalışan radyoloji tekniker ve teknisyenlerinin üzerindeki iş yükünün hafifletilmesi amacıyla radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi mezunlarına kadrolu istihdam sağlanmalıdır. Kamu hastanelerinde bu alanlarda hizmet alımı yapılmamalıdır. Anadolu Sağlık Sen olarak, 8 Kasım Dünya Radyoloji Gününü kutluyor, radyoloji teknisyen ve teknikerlerine huzurlu, mutlu, sağlıklı ve başarılı yaşam temenni ediyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Avrupa Standartlarına Göre Olmalı
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