Atıkları ekonomiye kazandırıyor

Fransa'da yaşayan ve daha önce pelet üretim tesisinde çalışan Fatih Erdoğan, Çayıralan ilçesine bağlı Yukarıyahyasaray köyünde ikamet eden ve iş arayan kardeşi Kazım Erdoğan'a köye pelet üretim tesisi kurması önerisinde bulundu.

Bu konuda araştırmalara başlayan Kazım Erdoğan, TKDK'nin destek verdiğini öğrenince proje hazırladı. TKDK'ye 2019'da sunduğu 1 milyon 200 bin lira bedelli projesi 2021 yılında onaylanan Erdoğan, devletten aldığı yüzde 65 hibe desteğiyle köyüne pelet üretim tesisi kurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerinin ormanda yaptığı ağaç seyreltme ve budama çalışması sonrası kalan atıkları, aldıkları izinle toplamaya başlamaya başlayan Erdoğan, tesiste bu atıkları pelete dönüştürüyor.

Evli ve 3 çocuk babası Kazım Erdoğan, AA muhabirine, iş ararken ağabeyinden pelet üretim tesisi önerisinin geldiğini söyledi.

Köylerinin orman köyü olduğuna değinen Erdoğan, "Ormanda kesim yapılıyor ve kalan atıklar oluyor. Biz orada kalan atıkları ekonomiye kazandıralım istedik ve çok doğru bir karar vermişiz. O kadar büyük bir talep var ki ürün yetiştiremiyoruz." dedi.

"İÇ PİYASAYA ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan, ormanda kesimden kalan malzemeleri toplayıp öğüterek toz talaş haline getirdiklerini anlatarak, "Talaş, presleme bölümünde presleniyor. Günlük kapasitemiz 2,5 ton. 5 kişi çalışıyoruz, kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz. O zaman 10 kişi olacağız inşallah." dedi.

Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika'dan ürünlerine talep geldiğini dile getiren Erdoğan, "İç piyasaya çalışıyoruz. İç piyasaya dahi yetiştiremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalorisi yüksek bir yakıt olan peletin yüzde 1 oranında külü olduğunu belirten Erdoğan, "Kül oranı çok az olduğu için yaşlı ve hastalar tercih ediyor. Ekonomik, yanması kolay. Doğal yakıt olduğu için herhangi bir zararı yok. Ton olarak 6 bin liradan satıyoruz." şeklinde konuştu.

Fatih Erdoğan da TKDK desteğiyle projeyi gerçekleştiren kardeşiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Köyde 4 kişiye istihdam sağlamasının önemli olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah daha büyük tesisler kurulur. Köyümüzün, ormanımızın atıklarının ekonomiye kazandırılması çok güzel." dedi.

İşçilerden Fırat Akgül ise gurbete çıkmadan kendi köylerinde çalıştıkları için mutlu olduklarını söyledi. »AA