Atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık" uygulaması doğrultusunda Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine belediye tarafından 400 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare de açık alana bölgenin tek lisanslı Sıfır Atık Getirme Tesisi kuruldu.

Çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynakların korunması amacıyla kurulan tesiste aylık 120 ton kağıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik, kurşunlu pil, floresan, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler tesiste toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Gelecek nesillere temiz bir ülke, sağlıklı bir çevre ve yaşanılabilir bir doğa bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Beyefendi hem Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde gerçekleşen ve tüm belediyelerin yapması zorunlu olan bir hizmetti. Akdağmadeni Belediyesi kendi nüfusu ve klasmanı içerisinde en erken bu süreci tamamlayan belediyelerden bir tanesi oldu.” dedi.

“YOZGAT’IN LİSANSLI TEK SIFIR ATIK TESİSİYİZ”

2021 yılı içerisinde tesis çalışmalarını tamamladıklarını da belirten Başkan Yalçın, “Temiz çevre, temiz insan, sağlıklı gelecek sloganıyla biz 2021 yılı içerisinde tehlikeli, tehlikesiz atıkların toplanması, kaynağında ayrıştırılması preslenip daha sonra son tüketiciye yani geri dönüşümcüye gönderilmesi sürecini tamamlamış olduk. Şu anda Yozgat'ta lisanslı tek sıfır atık tesisi Akdağmadeni Belediyesine ait. Akdağmadeni Belediyesi olarak YOKAB’ın bir üyesiyiz, katı attığımızı Yozgat Belediyesi Katı Atık Birliğinde enerjiye dönüştürüyoruz. Yine geri dönüştürülebilir atıklarımızı Akdağmadeni sıfır atık tesisimizde ayrıştırılarak geri dönüştürülme yolunda önemli işlere imza atıyoruz. Atık suyu ayrıştıran katı atığını, enerjiye dönüştüren, geri dönüştürülebilir atıklarını ülke ekonomisine kazandıran bir anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ortalama aylık kapasitemiz 100-120 ton arasında değişmekte. Ağırlıklı olarak tabii karton ve plastik ağırlıklı olarak çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

“ÇEVREYE DE BÜYÜK KATKISI VAR”

Geri dönüşümden üretilen ürünleri kullanıma sunduklarını da anlatan Başkan Yalçın, “Çevreye de büyük katkısı var. Çünkü bu atıkların çevreye, çevrede yok olma süreleri binlerce yılı buluyor. Ayrıca işte tehlikeli atıkların pil vesaire atıkların içme suyu, yine bitkilere karışımında insan sağlığına doğrudan etki eden bir alan burası. Biz bunları ortadan kaldırarak hem çevreyi korumuş oluyoruz hem dolar doğrudan ve dolaylı olarak insan sağlığını korumuş oluyoruz. Ürettiğimiz, topladığımız malzemelerde tekrar yeniden kullanıma sunuyor. Özellikle işte kağıt atıkların tekrar yine kağıt atık olarak kullanımı plastik atıkların tel ipe dönüştürülüp tekstil sanayinde kullanımı bunlar ülke ekonomimize ciddi katkı sunuyor. Biz Akdağmadeni Belediyesi olarak plastik atıklarınızdan çöp poşeti üretip onu da tekrar vatandaşımızdan ve sahadan geri dönüştürülebilir atıkları kullanmak için dağıtımını yaparak değerlendiriyoruz. Yani Akdağmadeni Belediyesi kendi plastik atığını toplayıp ayrıştırıp ham maddeye dönüştürüp hammaddeden de çöp poşeti elde ediyor ve ürettiği çöp poşetiyle de yeniden atıkları kazandırıyor ve bu sirkülasyonu sağlayan bir anlayışla çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi. »İHA