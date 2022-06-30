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Atığını getir harçlığını götür

Akdağmadeni Belediyesi tarafından kitap kampanyası başlatıldı.

30 Haziran 2022 Perşembe 02:11
Atığını getir harçlığını götür

Atığını getir harçlığını götür” sloganıyla belediye tarafından başlatılan kampanyayla gençlerin kullanılmış oldukları defter veya kitaplar değerlendirilecek. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Sevgili gençler kullanılmış defter veya kitaplarınızı Çarşamba ve Perşembe günleri Belediye Meydanında bulunan toplama noktamıza teslim ederek harçlığınızı alabilirsiniz” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Atığını Getir Harçlığını Götür
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