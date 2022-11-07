Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı

Yenipazar beldesi Aşağısarıkaya İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstüne benzin döküp yakarak zarar veren şüpheli D.S. (24), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin ağabeyi A.S'nin de 28 Ekim'de aynı Atatürk büstüne çekiçle zarar verdiği, çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. »AA
07 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Yenipazar beldesi Aşağısarıkaya İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstüne benzin döküp yakarak zarar veren şüpheli D.S. (24), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.