Atatürk 84’üncü yılında anıldı

Yerköy’de düzenlenen Anma Töreni, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ve bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Anma programına daha sonra Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi çok amaçlı salonunda devam edildi.

Anma programına, Kaymakam Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Celal Çataltepe, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, okul müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Okulu Müdürü Talat Şahin, törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Atatürk’ün en büyük devlet insanı olduğunu vurgulayan Şahin, “Bugün kurtuluş savaşımızın başkomutanı cumhuriyetimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84’üncü yıldönümünde anmak için toplanmış bulunuyoruz. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Atatürk, yenilikçi ve ileriyi görebilen özellikleri sayesinde Türk Kurtuluş savaşına yön vermiş, milleti ile birlikte ‘ya istiklal ya ölüm’ parolası ile hareket ederek, zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibi olmuştur. Büyük önder Atatürk, kahramanlık, vatan sevgisi, bilim ve fenne bağlılık, sanata değer verme gibi üstün özelliklere sahip yüce Türk ulusunun, çağdaş dünya içinde yer alacağına inanmıştır. ‘Bağımsızlık, benim karakterimdir’ ve ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözleriyle dünyaya en saygın diş politika anlayışının mesajını vermiştir. Atatürk'ün bu evrensel bakış açısı, barışın ve bağımsız yaşamanın vazgeçilmez olduğu gerçeğini ortaya koymuştur, milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğünü dünya barışından ayrı düşünmeyen bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk, bu konuda tüm dünya ülkelerinin sevgi ve saygısını kazanmıştır. Büyük önderin aramızdan ayrılışının 84’üncü yıldönümünde Cumhuriyetimizin kazanımları ve O'nun ilke ve inkılâpları izin de; hoşgörü, uzlaşma, birlik, beraberlik ve barış içinde yaşamak, modern dünya ailesinin en saygın üyeleri arasında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı için çok çalışmak, hepimizin temel bir görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, 84 yıl önce ebediyete uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.” dedi.

Program’da, Atatürk’ün hitabesi ve hayatı (slâytlar eşliğinde), Atatürk’ün askeri kişiliği, ekonomik ve siyasi görüşlerini belirten konuşmanın ardından, oratoryo, şiir, tiyatro ve koro gösterileri yapıldı.

Tören sonrasında, Kaymakam Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger tarafından ilçede yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. »Haber Merkezi