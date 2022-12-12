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Atalık buğdaylar ekildi

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Türkiye’nin ve Yozgat’ın kadim değeri Yerel (Atalık) Buğdayların ekimleri yapıldı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Atalık buğdaylar ekildi

Ekimler önceki yıllarda yapılan çalışmalarla çoğaltılan tohumlar kullanılarak İl Müdürlüğü teknik personellerinin kontrolünde gerçekleştirildi. Bu ekimlerde, Yozgat’ın bilinen atalık buğdayı Sarıbursa ile birlikte Sarıbuğday, Akbuğday ve Karakılçık yerel buğday çeşitleri 3 ilçedeki 5 köyde 5 çiftçi ile birlikte ekildi.
Yapılan ekimlerle ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi; "Ülkemiz, buğdayın anavatanı ve gen merkezidir. Ekimlerini yaptığımız bu çeşitler, yüzyıllardır ilimizde ve ülkemizde yetiştirilen atalarımızdan bize intikal eden buğday çeşitlerimizdir. Bizim ata mirası tohumlarımız ve eski tatlarımızdır.”
ÇİFTÇİMİZLE BİRLİKTE EKİLDİ
Geçtiğimiz yıllarda yerel buğday çeşitlerinin değişik ilçe ve köylerde başka çiftçiler ile ekilerek çoğaltıldığını söyleyen Özkaya, “Çoğaltılan bu atalık yerel buğdayların çiftçi eliyle korunması, ekiliş ve üretiminin yaygınlaştırılması gayesiyle buralarda çoğaltılan tohumluklardan Sarıbursa buğdayı Sorgun Çiğdemli köyünde, Akbuğday çeşidi Merkez Sarıfatma ve Sarıkaya Baraklı köyünde, Sarıbuğday çeşidi Sarıkaya Baraklı köyünde, Karakılçık çeşidi ise Merkez Fakıbeyli ve Sarıkaya Karayakup köylerinde çiftçimizle birlikte ekilmiştir.” dedi.
YÜKSEK VERİMLİ ÇEŞİTLERİN GELİŞTİRİLDİĞİ BUĞDAYLARIN ATALARIDIR
“Bizim buradaki amacımız, modern verimli çeşitlere alternatif olması değildir.” diyen Özkaya açıklamasının devamında, “Bu zaten mümkün değildir. Atalık bu buğdaylar bizim atalarımızdan gelen bugünkü yüksek verimli çeşitlerin geliştirildiği buğdayların atalarıdır. Yerel (Atalık) buğday çeşitlerinin çiftçilerimiz tarafından belirli alanlarda ekimlerinin yapılarak gen kaynaklarının çiftçimiz eliyle korunmasını sağlamak ve ata mirasımız olan yerel buğday tohumlarının çiftçi eliyle üretim ve tüketiminin devamını sağlamaktır." ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 12.12.2022 11:33
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