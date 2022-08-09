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Aşure ikram edildi

Yozgat Belediyesi tarafından dayanışma, beraberlik ve bereketin simgesi Aşure Gününün de Abdülhamithan Camii Kuran Kursu’nda aşure ikram edildi. 

09 Ağustos 2022 Salı 02:11
Aşure ikram edildi

Aşure Günün dayanışma, beraberlik ve bereketin simgesi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Celal Köse, “Abdülhamithan Camii Kuran Kursu’nda kıymetli hocalarımızla ve kurs öğrencisi yavrularımızla bir araya gelerek Aşure ikramında bulunduk. Aynı zamanda minik yavrumuz Ali Mert’in Kuran-ı Kerim okumaya başlamasını tebrik ettik. Dayanışma, beraberlik ve bereketin simgesi bu günde Yüce Mevla’mdan birlik ve beraberliğimizi daim kılmasını niyaz ediyorum” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Aşure Ikram Edildi
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