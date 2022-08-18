Aşure dağıtımına katıldı

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtım programına CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve İl Başkanı Abdullah Yaşar katıldı. Köy halkı tarafından yapılan aşure ikramında Milletvekili Keven, vatandaşlar ile sohbet edip istek ve taleplerini dinledi.

Aşure yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Keven, köy halkına hoş sohbetlerinden dolayı teşekkür etti.

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