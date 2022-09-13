'Asrın Projesi'ne eleştiri

“Asrın Projesi Nedir? Yozgatlı hemşehrilerime soruyorum” diyen İl Başkanı Aydoğmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Asrın Projesi denince bir insansın aklına ne gelir.... Yozgat Belediyesi tarafından asrın projesi adıyla Yozgat il merkezinde açılışı yapılan; Bozok İlköğretim Okulu Halı Sahası Açılışı, asrın projesi olabilir mi? Yozgat Fatih Mahallesi Alt Yapı Çalışmaları İlk Boru Yerleştirme Suretiyle Temel Atma Töreni, asrın projesi olabilir mi? Fatih Mahallesi Konağı Açılışı, asrın projesi olabilir mi? Yaşar Uğur Parkı Açılışı, asrın projesi olabilir mi? Şaka değil, bunları asrın projesi diye söyleyip açılış yaptılar.

Bir asır 100 yıl demek, 100 yıllık sürede Yozgat’ta her şey tamam, asrın projesi olarak bunlar kalmıştı, sağolsunlar onunda açılışını yaptılar... Demek oluyor ki; Yozgat’ın, artık büyük projelere ihtiyacı kalmadı,

Allah aşkına, oraya giden misafirler, gerçekten asrın projesi olarak bu işleri alkışladınız mı!

Hiç mi sormadınız oradakilere; siz ne yapıyorsunuz, Yozgat halkıyla dalgamı geçiyorsunuz diye...

Bakın; Farkında değilsiniz, siz bu şekilde Yozgat’a ihanet ediyorsunuz. Bunlar geç kalmış güze hizmetler, fakat asrın proje olamaz.

Asrın projesi denince, Yozgat halkının istek ve arzularını gideren, Yozgat ekonomisini, üretim ve istihdamını artıran, göçü önleyen, işte bu denecek müthiş bir proje akılıma geliyor.

Yozgatlı hemşehrileriminde aklına bu şekilde geldiğine eminim.

Ayrıca; Yozgat’ın mahallelerini, caddelerini, sokaklarını gezmiyor musunuz, sokaklardan araçlar geçemiyor, çıkmaz sokaklar var. Ciddi bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu görmüyor musunuz?

Sayın hükümet yetkilileri, Yozgat insanı sizden ciddi bir dokunuş bekliyor. Yozgat insanını lütfen ciddiye alın. Daha kapsamlı, daha güçlü bir proje bekliyor. Tabi 20 yılda yapılmayan 8 ayda yapılır mı onun takdiri Yozgat halkının.

Şunu ifade etmek istiyorum, Millet İttifakı ile Gelecek Partisi iktidarlığında bu dokunuşu yapacağız, Bölgesel teşviklerle sanayi yatırımını artıracağız, yatırımların yapıldığı cazibe merkezi haline getireceğiz.

Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda, eğitim ve sağlık sisteminin güçlü olduğu daha müreffeh, daha yaşana bilir, göç eden değil göç alan bir kent haline getireceğiz.

Tüm Yozgatlı hemşehrilerimi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.”

»Haber Merkezi