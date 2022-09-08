Asrın projesi başlıyor!

10 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’da Fatih Mahallesi Bozok Caddesinde Büyük Altyapı Projesi Temel Atma ve Toplu açılış töreni yapılacak. Gerçekleştirilecek olan projeye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef katılım sağlayacak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse gerçekleştirilecek olan tören tüm vatandaşları davet etti. »Haber Merkezi

