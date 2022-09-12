‘Asrın Projesi’ başladı

Fatih Mahallesinde gerçekleştirilen Asrın Projesi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreninde, altyapı için ilk boruyu yerleştirme işlemi yanı sıra, su depoları temel atma, Fatih Mahallesi konağı, Yaşar Uğur Park, Turizm Bulvarı, 15 Mahalle Halı Saha açılışı ve 70 milyon liralık yeni araçlar hizmete sunuldu. Asrın Projesi Temel Atma ve Toplu Açılış Törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

‘ESER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Belediye Başkanı Celal Köse açılışta yapmış olduğu konuşmada, “Yozgat ve Yozgatlı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Eser üretmeye devam edeceğiz. Törenimize coşkularıyla, heyecanlarıyla yoğun katılım gösteren değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yozgat’ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.



‘KİMSE AYRIM GAYRIM SOKAMAZ’

Yozgat Belediyesinin temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan Bozdağ, AK Parti iktidarının Yozgat'a yaptığı yatırımlardan bahsederek, belediye tarafından temeli atılan ve açılışı yapılan hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bozdağ, Soyer'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında kullandığı ifadeleri eleştirerek, şunları kaydetti: "Açıklamasında ecdadımıza saygısızlık yapan, onlara hakaret eden bir dil kullandı. İzmir'i ve ülkemizin önemli bir kısmını işgal eden 'Yunan mezalimi' diye kayıtlara geçen nice zulme imza atan Yunan'a dair tek bir cümle dahi kurmuyor. Ben buradan sormak istiyorum, aziz Türk milleti ecdadıyla kavgalı bir millet mi? Cumhuriyet dönemi de bizim ecdadımızdır, Osmanlı da bizim ecdadımızdır, Selçuklu da bizim ecdadımızdır. Bizim ecdadımızın tarihte ne kadar gittiğini tarih kitapları bile tam yazamıyor. Bilinen tarihe baktığınızda ordumuzun 2200 yıl gibi uzun bir kuruluş dönemini kutlayan bir Türkiye var. Eğer biz sadece dün meydana geldiysek binlerce yıllık ordumuzun kuruluşunu niye kutluyoruz? Malazgirt Zaferi'nin 951. yılını kutladık. Madem biz dün yoktuk, ecdadımız yoktu, niye 951. yılını kutluyoruz?"

Türkiye'nin tarihini, dönemlere göre bölüp tarihin bir dönemini kabul edip diğer dönemini reddetmenin, ecdadın bir kısmına saygı duyup öbür kısmını reddetmenin bu millete de bu tarihe de yapılmış en büyük kötülük olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti: "Anadolu topraklarını, inşallah kıyamete kadar yurt olarak bize emanet eden, kazanan Sultan Alparslan ve arkadaşlarıdır. Ondan sonra gelenler bu toprakları tahkim ederek, koruyarak bize emanet ettiler ve bu toprakları 20. yüzyılın başında işgalcilerden arındıran, onlardan kurtaran, onları denize döken, yeniden tartışmasız inşallah kıyamete kadar aziz Türk milletinin vatanı haline getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Burada Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bütün büyüklerimizi, kahramanlarımızı, liderlerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir, Sultan Abdülhamid de bizimdir, Fatih de bizimdir, Yavuz da bizimdi, Ertuğrul Gazi de, Osman Gazi de, Sultan Alaeddin de, Sultan Alparslan da bizimdir. Bunların arasına kimse ayrım gayrım sokamaz."

"Kendi ecdadını ihanetle suçlayan bir evlat olabilir mi?" diye soran Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz burada binlerce yıldır var olan bir milletiz. İnşallah kıyamete kadar da var olacak, hem bayrağımız hem devletimiz hem istiklalimiz hem birliğimiz ve dirliğimizle dimdik ayakta duracağız. Ecdadımızla hesaplaşma, onları kötüleme, onları milletin evlatlarının gözünde itibarsız hale getirmek isteyenler, uzun zaman bunun uğraşını verdiler. Kimi itibardan düşürebildiler? Hamdolsun hiçbirini itibardan düşüremediler. Bundan sonra da düşüremeyeceklerdir. Türk milleti kendi ecdadına saygı duyanlarla, onları ihanetle suçlayanları birbirinden ayıracak. Memleketini işgal edenleri kötüleyecek bir cümle kurmayanlarla ecdadını kötüleyen nice cümleler kuranları bu millet vicdan terazisinde tartacak, bir kez daha mahkum edecektir. Benim bundan hiç şüphem yoktur. Buradan Tunç Soyer'e ve onun gibi düşünen herkese bir kez daha söylüyorum. Bu milletin kendine de ecdadına da ne sizin ne sizin gibi düşünenlerin asla gücü yetmemiştir, bundan sonra da yetmeyecektir. Bu millet bunlara asla izin vermeyecektir."

METROBÜS KAZASINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasına da değinen Bozdağ, "Kazada pek çok vatandaşımız maalesef yaralandı. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar diliyorum. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kazayla ilgili gerekli adli soruşturmayı başlattı ve soruşturma da devam ediyor. Konunun hem idari hem de adli yönden incelemesi devam etmektedir. Bu incelemeler sonucunda da ortaya çıkan sonuca göre elbette gereği neyse o da takdir edilecektir. Bundan da şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, 6'lı masaya yönelik eleştirilerde bulundu.

Bozdağ, 6'lı masaya 7'li masa dediğini belirterek, "Ben buradan Yozgat'ın hanımlarına, beylerine soruyorum; Bu 7 lider, 7 kişi, 7 parti Allah aşkına söyleyin, yeni olarak ne söylüyorlar? Millete umut olarak neyi vaat ediyorlar? Hangi projeyi milletin önüne koyuyorlar? Nasıl gerçekleştireceklerini anlatıyorlar? Milletin huzuruna getirdikleri tek bir proje var mı? Yok. Millete verdikleri bir umut var mı? Yok. Yeni söyledikleri bir şey var mı? O da yok. Tek dertleri var, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları öfke kin ve nefret." diye konuştu.

Masa etrafında toplananların tek motivasyon kaynağının ülkenin Cumhurbaşkanına duydukları kin, nefret ve düşmanlık duyguları olduğunu dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti: "Bir lider kadrosu, partiler motivasyonu, sadece ülkenin Cumhurbaşkanını devirmek üzere olursa bunlar proje sunarlar mı millete? Motivasyonu hizmet olacak, motivasyonu eser olacak, motivasyonu ülkeye kazandırmak olacak ki orada kafa yorsunlar. Şimdi hep birlikte toplanıyorlar, kinlerini ve nefretlerini rehber edinmişler, onun peşinden koşuyorlar da koşuyorlar. Ben Yozgatlı hemşehrilerime soruyorum, kinini ve nefretini, düşmanlığını rehber edinen siyasilerin, kişilerin, kendilerine, ailelerine, ülkelerine, milletlerine zerrece faydası olur mu? Olmaz. Bunların bırakın aziz Türk milletine faydasını kendilerine dahi bir faydaları olmadığı çok aşikar. Onun için bu faydasızlardan fayda beklemek de beyhude bir çabadır. Onların kendi etrafında toplananlar varsın öyle veya böyle düşünsünler. Aziz Türk milleti kimin yararlı, kimin zararlı olduğunu, kimin Türkiye'ye kazandıracağını, kimin de Türkiye'ye kaybettireceğini çok iyi biliyor."

"HDP'ye bir bakan neden verilmesin?" diye açıklama yapan kimi CHP'lilerin olduğunu söyleyen Bozdağ, "Bunlar nedeniyle de tartışmalar çıktı. Yozgat'ın yiğit evlatlarından Metin Özışık kardeşimiz de Yozgatlıya yaraşan bir onurlu tavır ortaya koydu. Buradan Metin Özışık başkanıma selam olsun diyor, onurlu tavrını ben de alkışladığımı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



"HANGİSİ CHP?"

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yozgat'ta yaptığı konuşmasında "Kandil'i başlarına yıkacağım" sözünü anımsatarak, şöyle devam etti: "Daha sonra Van'a gitti, 'Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen peşime takılsın.' Orada ayrı, burada ayrı konuşuyor. Şimdi de HDP'ye verilecek bakanlıkları konuşuyorlar. Ben buradan bir kez daha soruyorum, hangisi CHP? 'HDP'ye bakan verelim' diyen mi doğru CHP'dir? Yoksa 'Kandil'i başlarına yıkarım' diye Yozgat'ta kükreyen mi doğru CHP'dir? Yoksa 'Demirtaş'ı, Kavala'yı falanı filanı serbest bırakmak istiyorsanız bize takılın' diyen mi doğru CHP? Biraz daha doğrudan soruyorum, hangisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu istikamette yürüyen CHP'dir? Bunlar hangisi ben anlamıyorum. Aziz Türk milletine de buradan sesleniyorum, her gittiği yerin nabzına göre konuşan, kendini dinleyenlere göre cümle kuran, onları coşturan siyasetin bu ülkeye de zerrece faydası olmamıştır? Neyseniz o olun. Nasıl bakıyorsanız öyle bakın. Nasıl duruyorsanız öyle durun. Yozgat'ta da söylediğinizi, Diyarbakır'da da söyleyin, Ankara'da da, Edirne'de de söyleyin. Bizim farkımız burada, biz bu ülkenin 81 ilinde bütün ilçe ve beldelerinde aynı cümleleri kuran, aynı ifadeleri kullanan, aynı düşünceyi paylaşan ve 81 ilden alkış isteyen ve onların dua ve desteğine talip olan bir kadroyuz."

Memleketi ideolojilere göre, başka başka anlayışlara göre kamplara ayırmanın bu ülkeye hiçbir faydasının dün de olmadığını, bugün de yarın da olmayacağının altını çizen Bakan Bozdağ, "Ben buradan 6'lı masanın fotoğraflarını değerlendirdiğimde belli ki CHP'den çok da rahatsız olanlar oluyor. 'Oturuyor, kalkıyor, 6'lı masa diyor.' Ben oturup kalkmıyorum ki oturup kalkan sizsiniz. Her ay masanın davetçisini belirleyen sizsiniz, oraya gidip oturan sizsiniz, fotoğraf çektirip, yemek yiyip, çay içip ne konuştuğunuzu millete açıklamadan oradan çıkıp giden sizsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ, "7'li masayı siz icat ettiniz. Cumhurbaşkanı adayını konuşuyorsun, açıklayın o zaman veya başka bir şey söylüyorsunuz, açıklayın o zaman. Neyi düşünüyorsanız bu millete açıklayın. Milletten gizlediğiniz, sakladığınız bir şey varsa onu da bu aziz millete söyleyin. Söyledikleri de yok. Cumhurbaşkanı adayları kim? Bulmaca gibi arayın bulun. 'Şu da olur, bu da olur, o da olur. Onda mı? Şunda mı? Bunda mı?' Adeta bulmacaya döndü. Bulan var mı? Yok. Bilen var mı? Yok. Niye gizliyorsunuz? Yıpranır diye mi? Yoksa başka başka hesapları mı var? Onu da bilemeyiz." ifadelerini kullandı.



"BUNLAR DAHA ŞİMDİDEN YUMRUKLARINI SIKMIŞ"

Bozdağ, Türkiye'ye 2023'ten sonra 7'li bir koalisyonun vaat edildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdiden genel başkanlar, 'Cumhurbaşkanı neyi yapacak, neyi yapmayacak, hangi yetkilerini kullanacak, hangilerini devredecek, kime ne kadar bakanlık, ne kadar bürokraside tevzi yapılacak?' Bunu konuşuyorlar. Şimdiden kerameti kendinden menkul, milleti yok sayıp sandığı yok sayıp adeta seçimi kazanmış gibi beyefendiler oturmuşlar, 'Cumhurbaşkanının yetkilerini nasıl tırpanlayacağız, bakanlıkları nasıl taksim edeceğiz, bürokratları nasıl dağıtacağız?' Bunun hesabını yapıyorlar. Yahu bunlar daha şimdiden yumruklarını sıkmış, birbiriyle kavgaya hazır vaziyette pozisyon almış durumda. Bunlar bu ülkeye bir hayır getirebilirler mi? Bir yararları dokunabilir mi? Geçmişi hatırlayan herkes buradan bunu görüyor ve bunu ifade ediyor. Ben de buradan bir kez daha bu ülkenin koalisyonlara dönmeyeceğini ve koalisyon fotoğrafı çektirenlere izin vermeyeceğini huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından temel atma ve açılışlar gerçekleştirildi. »AA