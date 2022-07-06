ASP’den çifte sevinç

Yozgat temsilcisi Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, turnuvadan çifte kupayla döndü. Genç kadınlar kategorisinde 1’incilik kupası alan takım, ilk kez katıldıkları genç kadınlar plaj hentbolunda ise 2’ncilik kupasını kaldırdı. Kazanılan kupaların 2022-2023 sezonu için büyük bir moral oluşturduğunu belirten Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Başkanı Musa Saydam, “Hazırlıklarımız bayramdan sonra tüm hızıyla devam edecek. Başarılı bir sezon geçirmek için tüm gayretimizle çalışacağız. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise, “Kızlarımızı ve yönetimi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

»Rabia Şahin