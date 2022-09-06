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Aslına uygun restore edilecek

Yozgat Belediyesi tarafından Başçavuş Çifte Hamamı restorasyon çalışmaları başlatıldı.

06 Eylül 2022 Salı 02:11
Aslına uygun restore edilecek

Yanan Hamam olarak bilinen Başçavuş Çifte Hamamı restorasyon çalışmaları aslına uygun bir şekilde “Tarihimize ve Kültürümüze Sahip Çıkıyoruz” sloganı ile başladı.
Yozgat il merkezinde Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde Başçavuş Sokak ile Geçit Sokak’ın kesişim noktasında yer alan, 438metrekare alana sahip, kadın ve erkekler bölümü farklı planlanan tarihi hamam bugün hala varlığını sürdürüyor. Çapanoğlu Süleyman Bey’in Baş Çavuşu Halil Ağa’nın oğlu Ahmet ağa tarafından yapılan ve 192 yıllık geçmişe sahip yapı restorasyon çalışması sonrası hamam olarak faaliyetine devam edecek.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse; Tarihi Başçavuş Çifte Hamamı, ilimiz merkezinde Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde Başçavuş Sokak ile Geçit Sokağın kesişim noktasında yer almaktadır. Hamam 438 m2 alana sahiptir. Çifte hamam olarak inşa edilen hamamın kadınlar ve erkekler bölümü farklı planlanmıştır. Vakfiye tarihinden hamamın, 1824 - 1825 tarihi dolaylarında, o dönemde Yozgat’ta yaşayan Çapanoğlu Süleyman Bey'in Baş Çavuşu Halil Ağa'nın oğlu Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. 15 Ağustos itibari ile Yozgat Belediyesi tarafından müteahhit firmaya yer teslimi yapılarak restorasyon çalışmalarına başlandı, 8 Milyon 641 Bin 183 TL bedelle ihale edilen restorasyon çalışmalarının tamamlanma süresi ise Ocak 2024 olarak planlandığını belirtti.
Başkan Köse; “Tarihi hamamın restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte şehrimiz hem tarihi ve kültürel bir yapısına daha kavuşmuş olacak, hem tarihi yapının zaman içerisinde büründüğü kötü durum ortadan kalkacak hem de hamam olarak Yozgatlı hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Bu gibi tarihi ve kültürel öneme sahip yapıların yeniden kazandırılması şehrimizin turistik cazibesine de olumlu yönde katkı sağlayacak.
Yozgat Belediyesi olarak şehrimizin kültürel ve tarihi miraslarına sahip çıkmaya, yapacağımız çalışmalarla bu yapıların şehrimize kazandırılmasına devam edeceğiz” diye konuştu. »İHA

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Aslına Uygun Restore Edilecek
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