“Asla yere düşmeyecek”

Türk Bayrağının yerde olmasına dayanamayan öğrenci Taşdemir kalabalığın içinden koşarak yerden alarak öpüp alnına koyduktan sonra gömleğinin cebine koydu.

Olaya şahit olan vatandaşlar ve öğretmenler okul müdürüne anlatması sonucu öğrenci Taşdemir, İstiklal Marşı töreninde gönlü alındı.

ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sonrası evine giden Taşdemir yırtık Türk Bayrağını çerçeveleye koyarak ölümsüzleştirildi.

Ayrıca yaşanan olayın anısına okul yöneticileri tarafından Emir Berkay Taşdemir’e şeref mektubu yazıldı.

GURULANDIRDI

Olaya tanık olan öğretmenlerde Buse Şerife Yıldırım ve Gizem Bengisu Alkan, Emir Berkay'lar yaşadıkça Türk Bayrağının asla ama asla yere düşmeyeceğini belirtti.

Öğretmenler tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul programımız esnasında çocuklarımızın ellerinde taşıdığı kağıt bayraklardan birisi yırtılır ve yere düşer. Olaya şahit olan öğrencimiz Emir Berkay Taşdemir yırtık bayrağımızı yerde görür, kalabalığı yararak bayrağımıza yönelir, onu yerden alır, öpüp alnına koyduktan sonra gömleğinin cebine koyar. Ve o şekilde program bitiminde okuldan ayrılır. Bizlerde bu güzelliğe tanık olduk. Durumu okul müdürümüze aktardık. Sonrası öğrencimiz İstiklal Marşı töreninde taltif edildi. Öğrencimizin evinde sakladığı yırtık bayrağımız tamamlanarak çerçeve içerisinde ölümsüzleştirildi. Öğretmenimiz tarafından öğrencimize ithafen yazılan şiiri yazıldı. Bayrak gönüllü öğrencimizi, onu yetiştiren öğretmenlerini ve ailesini canı gönülden kutluyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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