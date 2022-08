Asırlık proje

Belediye Meclis Salonu'ndaki töreninde konuşan Belediye Başkanı Celal Köse, 16 milyon avro değerindeki projede 204 kilometre içme suyu isale ve terfi hattının yeniden döşeneceğini söyledi.

‘SIFIRDAN TESİS’

Sıfırdan bir tesisat kuracaklarını belirten Başkan Köse, “Aylık suya harcadığımız rakam 9,5 milyon lira. Bunun 7 milyon lirası elektrik gideri. Şebekeye giren suda ise yüzde 67 kayıp kaçağımız bulunmakta. Biz bu kaçağı yüzde 10 ile 5’lere çekmeyi amaçlıyoruz. Yüzde 5’lere çektiğimiz zaman da Yozgat Belediyemiz bu işten çok büyük bir şekilde parasal bazda da karlı hale gelecek. Bunun içerisinde de kanalizasyon hatlarımızda da değişimleri var. Bizim aylık suya harcadığımız total para 9,5 milyon lira civarında. Bizi en fazla zorlayan elektrik mesela 7 milyon lira elektrik. Suyu Yozgat'a taşımak için elektrik parası harcıyoruz” dedi.

MALİYET 350 MİLYON LİRA

Projenin maliyetinin 350 milyon lira olduğunu belirten Köse, “Bu sistem reel bazda 6 yılda kendini amorti edip ve uzun yıllarca Yozgat Belediyemize katkı sağlayacak bir proje. Aynı zamanda bu proje önemsedik. Son dönemde suya ihtiyaç ziyadesiyle fazlalaştı. Susuzluk çeken bazı ilçelerimizde de hatta yaz boyunca geçen yıl su kesintileri de yapılmak zorunda kaldı. Arazilerinin sulamaz hale geldi. Biz bu suyumuzu Musabeyli ve Cemil Çiçek barajımızdan alıyoruz. Arapseyfi de ki kesme kuyularımızdan çekiyoruz. Dolayısıyla Musabeyli’den her bir çektiğimiz su aslında sulanabilir tarım arazilerinin suyu. Biz Yozgat Belediyesi olarak gelir elde edeceğiz. Evlatlarımıza ve halkımıza hem sağlıklı su içireceğiz hem de bir taraftan oradaki suda tasarruf yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘HEMEN BAŞLANACAK’

Köse, proje maliyetinin 16 milyon avro olduğunu bunu da İller Bankası aracılığıyla dış kaynaklı kredi kullandıklarını belirterek, "Kredimiz 5 yıl ödemesiz 20 yılda ödenecek. İnşaat çalışmaları müteahhit firma tarafından hemen başlayacak. Belediye olarak biz de alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamlayacağız. Projede 204 kilometre su şebekesi, 16,5 kilometre kanalizasyon, bin, bin 500 ve 2 bin metreküp kapasiteli 3 depo, 9 bin binaya su bağlantısı, bir klor deposu, 14 basınç düşürme odası, uygun görülen yerlere yangın hidrantları ve otomasyon sistemi kurulacak. Yaptığımız bu çalışmada halkımızın destek bekliyoruz. Projemiz hayırlı olsun. Projemizin hazırlanmasında ve ihale sürecinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ÜST YAPIDA YAPILACAK

Sadece alt yapı çalışması ile işlerin bitmeyeceğinin altını çizen Köse, “Aynı zamanda üst yapımız var. Biz açtığımız her sokağı her caddeyi nereyi kazmışsak hemen işimizi bitireceğiz. Gece de olsa kış da olsa oranın asfaltını serip, kaldırımını ve ışıklandırmasını yapıp halkımızın kullanımına teslim edeceğiz. Böyle bir şekilde biz bu projemizi kazasız belasız bir şekilde İnşallah teslim edip halkımızın hizmetine sunma amacımız var.. Allah hayırlı mübarek eylesin Yozgat'ımız için asrın projesi bu. Biz şimdi 350 milyon liralık bir projeyle alt yapıya girerken aslında üst yapıya da 200 milyon lira civarında da para harcayacağız. Onun da kaynağı hazır. Gerekli arkadaşlarımız bu arsa alarak hibe alarak hibe bütün alarak diğer kurumlardan destek alarak inşallah 200 milyon liranın hepsini biz kendi bütçemizden karşılayacağız. Tertemiz yaşanabilir altyapısıyla, üstyapısıyla 2024 seçimlerinden önce de Yozgat’ımıza sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

ATA; ‘EN ÖNEMLİ PROJE’

İller Bankası Kayseri Bölge Müdürü Sönmez Ata da yapılan projenin Yozgat tarihin en önemli projelerinden olduğunu belirtti.

Projenin yüz yıllara hitap edecek bir iş olduğunu aktaran Ata, "Proje, Türkiye'de özel değerlendirilmiş projelerinden biri. Bu bağlamda da siyasi büyüklerimize sağladıkları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yozgat, İller Bankası için çok önemli bir merkez. Bu şehre hizmet etmek bir onurdur, şereftir. Belediyemize, işi alan yüklenici firmamıza ve İller Bankası camiamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından inşaat işinin yer teslim sözleşmesi Belediye Başkanı Celal Köse ve yüklenici firma yetkilisi Veysel Gurbetoğlu tarafından imzalandı. »Sema Nur Koçaker

»AA