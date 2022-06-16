Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.531,11
ALTIN
1.017,75
DOLAR
17,26
STERLİN
21,06
EURO
18,07

Aşevine bağış

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, kaymakamlık tarafından yapılan aşevi projesine destekler devam ediyor.

16 Haziran 2022 Perşembe 02:11
Aşevine bağış

Yaklaşık bir milyonluk bir proje olan ve her gün 180 kişiye sıcak yemek sağlanan aşevi projesine bir bağış da ilçeye bağlı Çiçekli köyünden geldi. Çiçekli köyü doğumlu, Sorgun’da yaşayan ve ticari faaliyette bulunan İbrahim Konuk, Aşevine 40 bin liralık ayni bağışta bulundu. Engelli, yaşlı, tek başına yaşayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalandığı sıcak yemek projesine, hayırseverler tarafından da katkıda yapıldığını ifa eden Kaymakam Ali Açıkgöz, vatandaşlardan gelen katkıların, hem aşevi personelinde hem de Kaymakamlık çalışanlarında büyük bir motivasyon oluşturduğunu söyledi. Açıkgöz konuşmasına şöyle devam etti: “Bu projeyle, tek bir kişinin dahi rızık endişesine kapılmamasını temin etmeye çalışıyoruz. Engelli, yaşlı ve tek başına yaşayan vatandaşlarımızı, her gün ziyaret eden ekiplerimiz, sıcak yemeklerini adreslerine kadar götürüyor. Sorgun ilçesinde ticari faaliyette bulunan Sayın İbrahim Konuk beyefendi, aşevi projemize yaklaşık 40 bin liralık ayni bağışta bulundu. Yemeklerde kullandığımız tüm bakliyat türlerinden temin ederek aşevimize bizzat teslim etti. Rabbimiz kendisinden razı olsun. Allah ticaretini bereketlendirsin. Bu cömertliğinin karşılığını iki cihanda da kendisine versin. İnsanımız çok cömert. Yeter ki verdiğinin hedefe gittiğinden emin olsun. İşte bu projeye olan yoğun bağışlar, hamd olsun vatandaşımızın devletimize itimadının sonucudur.” 
Muhammed Üstüntaş
 

Son Güncelleme: 15.06.2022 18:44
Anahtar Kelimeler:
Aşevine Bağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 milyonluk SED desteği
8 milyonluk SED desteği
Bütçe onayı alındı
Bütçe onayı alındı
BASKETBOL POTASI DAĞITILDI
BASKETBOL POTASI DAĞITILDI
Eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
Son yolculuklarına uğurlandılar
Son yolculuklarına uğurlandılar
Çalışmalarda ara yok
Çalışmalarda ara yok
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim