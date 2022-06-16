Aşevine bağış

Yaklaşık bir milyonluk bir proje olan ve her gün 180 kişiye sıcak yemek sağlanan aşevi projesine bir bağış da ilçeye bağlı Çiçekli köyünden geldi. Çiçekli köyü doğumlu, Sorgun’da yaşayan ve ticari faaliyette bulunan İbrahim Konuk, Aşevine 40 bin liralık ayni bağışta bulundu. Engelli, yaşlı, tek başına yaşayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalandığı sıcak yemek projesine, hayırseverler tarafından da katkıda yapıldığını ifa eden Kaymakam Ali Açıkgöz, vatandaşlardan gelen katkıların, hem aşevi personelinde hem de Kaymakamlık çalışanlarında büyük bir motivasyon oluşturduğunu söyledi. Açıkgöz konuşmasına şöyle devam etti: “Bu projeyle, tek bir kişinin dahi rızık endişesine kapılmamasını temin etmeye çalışıyoruz. Engelli, yaşlı ve tek başına yaşayan vatandaşlarımızı, her gün ziyaret eden ekiplerimiz, sıcak yemeklerini adreslerine kadar götürüyor. Sorgun ilçesinde ticari faaliyette bulunan Sayın İbrahim Konuk beyefendi, aşevi projemize yaklaşık 40 bin liralık ayni bağışta bulundu. Yemeklerde kullandığımız tüm bakliyat türlerinden temin ederek aşevimize bizzat teslim etti. Rabbimiz kendisinden razı olsun. Allah ticaretini bereketlendirsin. Bu cömertliğinin karşılığını iki cihanda da kendisine versin. İnsanımız çok cömert. Yeter ki verdiğinin hedefe gittiğinden emin olsun. İşte bu projeye olan yoğun bağışlar, hamd olsun vatandaşımızın devletimize itimadının sonucudur.”

Muhammed Üstüntaş

