Aşevine bağış

İlçede yaşayan tek bir vatandaşın dahi yatağa aç girmemesinin devletin güvencesi altında olduğunu ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz: “Her gün 180 haneye sıcak yemek ulaştıran aşevimiz, her geçen gün daha farklı bir noktaya geliyor. Bugün eğer ilçemde tek bir vatandaşım dahi, gece yatağa aç girer ise bunun mesuliyetinin şahsıma ait olduğunu düşünüyorum. Bu bakış açısıyla çok kapsamlı araştırmalar yaparak, sıcak yemek projemizden faydalanan hane sayımızı, 60 haneden 180 haneye çıkarmıştık. Bu süreçte öyle örnekler gördük ki… Vatandaşımız devletine yük olmak istemiyor. Muhtaç olduğu halde, benden daha muhtaçları var deyip kendisine götürdüğümüz yemeği istemeyen vatandaşlarımız oluyor. Engelli, yaşlı, bakıma muhtaç ve tek başına yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için çıkan yemeklerin en güzel şekilde çıkması için gayret ediyoruz. Sadece 6 ay içerisinde 51 adet koyun bağışı aldık. Bu bağışlar sayesinde yemeklerimizin kalitesi, en üst düzeye ulaştı. Yaşlılarımız için hazırlanan bu yemekleri, her gün bizzat kontrol ediyorum. Elhamdülillah çıkan yemekler, bir aşevinde çıkan yemekten çok farklı durumda… Kaymakamlığımız bünyesindeki aşevimize, ayni ve nakdi bağışta bulunan tüm hayırseverlere ilçemiz adına, ilçemizin yaşlıları, engellileri ve ihtiyaç sahibi vatandaşları adına en içten şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi