ASDEP evlerde

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde sosyal hizmet çalışmaları kapsamında ASDEP personeli tarafından yapılan hane ziyaretleri ile hanedeki sosyal hizmet ihtiyacını belirlemek ve buna yönelik yerel politikaların üretilebilmesi amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, ‘Ulusal Ziyaret Programı’nın Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri gereği Bakanlık tarafından illerde valilikler himayesinde yürütülmekte olduğunu belirtti.

Her ilde iki tane kurumun hane ziyaretlerini gerçekleştireceğini söyleyen İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Bir tanesi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bunlara bağlı Sosyal Hizmetler Merkezleri, diğeri ise her ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’dır. Bizim Sosyal Hizmet Merkezleri olarak Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelimiz var. Yaklaşık olarak 2016 yılından beri ASDEP personeli yoğun olarak alınmaktaydı. Son dönemde ise 13 arkadaşımız daha gelerek 33 sayısına çıktık. Bu arkadaşlarımız, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı unvanlarında alındı. Alınmalarının temel nedeni haneyi daha iyi tanıyabilmek. Hanedeki sosyal hizmet ihtiyacını belirlemek ve buna yönelikte yerel politikalar üretebilmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgili kararnamesi gereği 4 ay süresince Aile Bakanlığının ASDEP personelinin hanelere gitmeleri gerekmekte.” dedi.

5 BİN 500 HANEYE YARDIM YAPILIYOR

Sosyal hizmet alanında büyük çalışmaların olduğuna değinen Neşeli, “Vakıflar ciddi yardımlar yapıyor. Elektrik tüketim desteği, eğitim desteği, engelli maaşları, yaşlı maaşları. Tabi ki bu hükümetimizin uygulamaları. Bizler de evde engelli bakım olarak aylık 12 milyon, bir sosyal ekonomik destek olarak 1 milyon, yaklaşık 5 bin 500 haneye il müdürlüğü olarak yardım yapıyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın halka mesajları var. Devletin dezavantajlı kişilerin yanında olduğunu gösteren açıklamaları var. Artık bundan sonrasında talep odaklı değil arz odaklı. Halkın ihtiyaç duyduğu hizmetin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurarak alabilirsiniz.” diye konuştu.

‘AİLEYİ DAHA İYİ TANIYORUZ’

Hane ziyaretlerinde 12 sayfalık haneyi tanımlayan sorular sorulduğuna da değinen Neşeli, “Erkeği, kadını, çocukları, engelli çocuğu varsa veya özel durumları varsa bunların hepsini 12 sayfalık ankette tespit ediyoruz. Aileyi daha iyi tanıyoruz. Çocuğu ile ilgili çeşitli sorunları olabilir, babanın işsizlik problemleri varsa gerektiğinde bizimle çözülebilecek bir şeyler varsa biz yardım programlarımıza alıyoruz, bizimle çözülemeyecekse İŞKUR’a yönlendiriyoruz. Bazen oluyor ki yetim maaşı var. Halkın bir kısmı bilmiyor. Babasından kalan özellikle dul, evlenmeyen kız çocuklarının alabilecekleri maaşlar var. Aldığı takdirde ekonomi biraz daha güçlenecek. Biz onları SGK’ya yönlendirerek ailenin daha güçlü adımlar atmasını, yarına daha iyi planlama yapmasını sağlamaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

FORUMLAR BİRLEŞİYOR

Bu eylemin başlatılmasının iki nedeni olduğunu belirten Neşeli, “Hem hane halkını tanımak, uygun sosyal hizmet ve yardım modelini sunmak, hem de Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bakanlığımıza bağlı. Bakanlığımız Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu uygulamayı başlatarak artık forumlarımız birleştirildi ve SYDV’de aynı haneyi tanıyan forumları kullanıyor, biz de aynı forumu kullanıyoruz. Bunları da veri tabanına işliyoruz. Bütünleşik sisteme işleyerek bunların artık bilgisayarımızda sürekli kalıcı olarak kalmasını sağlıyoruz. Yarın herhangi bir değişiklik durumunda ilk defa tanımak yerine değişiklikleri güncelleyeceğiz ve böylelikle birinci haneyi takip edeceğiz ve hanenin daha güçlü adımlar atabilmesi için bunu gerçekleştirmiş olacağız. Örneğin evde şiddet var, ailenin yoksulluk problemi var hemen sisteme gireceğiz. Yoksulluk problemi var, şiddet var ve ikisi arasında bağlantı var mı? Nasıl bir destek verilebilir? Psikososyal destek verilirse bu aile nasıl mutlu olabilir? Bu noktalarda hızlı adımlar atacağız. Formlar birleştirilecek. Bizler istatistiksel olarak 85 milyon insanımıza ulaşmaya çalışacağız. 4 aylık sürede yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bizler ilk başta kendi kitlemize, SYDV’de kendi hizmet verdikleri kitleye ulaşacak. Daha sonra da tamamını işin içerisine alacağız. Dediğim gibi ASDEP personeli bunun için alındı ve artık Türkiye’nin aile yapısını sisteme tanımlayarak Türk aile yapısını daha iyi ortaya çıkarmış olacağız. Bunun için sağlık ve normal izinler haricinde tüm personellerimiz alandalar. Bizler her personelimiz ile bu ay içerisinde 2 bin haneye gitmeyi planlıyoruz. Her bir personel için günlük en az 2-4 haneyi ziyaret etmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker

»Rabia Şahin

