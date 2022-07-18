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Arslan’a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan'ı ziyaret etti. 

18 Temmuz 2022 Pazartesi 02:08
Arslan’a ziyaret

Ziyaretinde Milletvekili Keven’e CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş, CHP İl Yöneticisi Özgür Karslıoğlu ve Şenol Öztekin eşlik etti. Yapılan ziyaretle ilgili Keven, “Yozgatspor’umuzun Başkanı Kazım Arslan'ı Merkez İlçe Başkanımız Mehmet Ali Erbaş, İl yöneticimiz Özgür Karslıoğlu ve Şenol Öztekin ile birlikte ziyaret ettik.
Yozgatspor kulüp binasına yapılan saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi

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Arslana Ziyaret
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