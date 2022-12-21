Arsa tahsisleri sürüyor

Vali Polat, makamında gazetecilere, kentin ilk OSB'si Yozgat OSB'de fabrikaların çalıştığını ve 3 bin 500 istihdam sağlandığını belirtti.

Yozgat'ın ikinci OSB'sinin Fuat Oktay OSB'si, üçüncüsünün ise Yozgat-Sorgun arası Bozok OSB olduğunu ifade eden Polat, "Fuat Oktay OSB'de arsa tahsisi yüzde doksanın üzerine çıktı. Bozok OSB'de de şu ana kadar 29 başvuru aldık, 5 arsa tahsisi yaptık. Biz başvuruları inceliyoruz. Başvuran insanları yerinde ziyaret ediyoruz. Yatırım miktarı, istihdam sayısı ve Yozgat'a katacağı değerlere göre ince eleyip sık dokuyoruz. Dün ve bugün iki iş insanımız geldi. OSB'de incelemelerimizi yaptık." dedi.

Polat, hem Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'de hem de Bozok OSB'de ilkbahar mevsimiyle fabrika temellerinin atılacağını, fabrikaların üretim ve istihdama katkı sağlayacağını dile getirdi.

Yozgat'ın konum olarak Türkiye'nin orta noktasında olmasından dolayı yatırımcıya avantaj sağladığını anlatan Polat, şunları kaydetti: "Kara yolu ağı olarak kuzeyin güneye, doğunun batıya bağlandığı kavşak noktasında yer alıyor. Fuat Oktay OSB'nin Kayseri'ye yakınlık avantajı var. Tren yolunun geçtiği bir OSB. Bozok OSB'miz de Çorum, Sivas kara yolu kavşağında havaalanına ve hızlı trene çok yakın. 5. yatırım teşvik bölgesinde yer alıyor. Biz kamu olarak Yozgatlılar olarak Yozgat için üretim yapacak, katma değer katacak, tüm iş insanlarımızın emrinde ve hizmetinde olduğumuzu her türlü desteği sağlayacağımızı belirtiyoruz. Hep beraber yatırımcılarımızı, iş insanlarımızı Yozgat'a yatırım yapmaya davet ediyoruz." »AA