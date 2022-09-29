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Arsa tahsisi yapıldı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, tahsisi yapılan Yozgat Sanayi ve Ticaret Merkezi arsasında incelemede bulundu.

29 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Arsa tahsisi yapıldı

Yozgat Sanayi ve Ticaret Merkezi Yapı Kooperatifi Başkanı Akif Demirkaya'dan bilgi alan Başer, sanayi ve ticaret merkezi projesinin 2018'den beri takibini yaptığını söyledi.
Planlanan sanayi ve ticaret merkezinin, Bozok Organize Sanayi Bölgesi ve havalimanı yakınında Çalatlı köyü mevkisin de yer aldığını belirten Başer, "450 dönüm üzerinde kurulacak sanayi sitesinin içerisinde 200-400 ve 800 metrekareden oluşan dükkanlar yer alacak. Cami, lokanta, düğün salonu, otel gibi sosyal donatıları bulunacak. Burası, çalışan işçiler ve esnafımızın rahatlıkla günlük yaşamını idare edeceği, ihtiyaçlarını gidereceği bir yaşam alanı olacak." dedi.
Başer, yeni projeden Yozgat esnafının yanı sıra Sorgun ve Alaca'dan da esnafın yer istediğini vurgulayarak, "Dolayısıyla burayı ayrı bir cazibe merkezi ve organize sanayi bölgesinin alt taşeron işlerinin de yapıldığı bir sanayi alanı olmasını istiyoruz. Yozgat'ımıza, Yozgatlı sanayicimize, esnafımıza, tüccarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Yozgat Sanayi Ticaret Merkezi Yapı Kooperatifi Başkanı Akif Demirkaya da 450 dönüm alanda 500 iş yeri yapılacağını ifade ederek, "Arsa tahsisimiz yapıldı, şimdi plan ve proje çalışmalarına başlıyoruz. Plan ve projelerimiz tamamlandıktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunacağız. İlk etapta 200 iş yerini tamamlayacağız. Yaptığımız tüm çalışmalarda bize büyük destek sağlayan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, Milletvekilimiz Yusuf Başer ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Başer'e incelemelerinde, AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcısı Hacı Şahbaz, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, İl Genel Meclis Üyesi Şabettin Aksoy, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Gülmez, Yozgat Sanayi Ticaret Merkezi Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. »AA
 

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Arsa Tahsisi Yapıldı
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