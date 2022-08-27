Araç parkına takviye

Belediyenin girişimleri sonucunda Belediyeler Birliği tarafından belediyeye tam donanımlı kazıyıcı-yükleyici kepçe hibe edildiğini belirten Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, “İş makinesinin belediyemize kazandırılmasında emeği geçen başta Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin'e, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz'a, Yozgat Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef'e ve emeği geçen herkese şahsım ve beldemiz adına teşekkür ederim.” dedi.

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