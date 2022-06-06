Araç hediye etti

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Başer Otomotiv sahibi Veysel Başer’in belediyeye cenaze nakil aracı hibe ettiğini söyledi. 2022 model sıfır cenaze nakil aracın belediye makine parkındaki yerini aldığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Doyduğu yerden, doğduğu yerin derdiyle dertlenebilen memleket sevdalısı kıymetli hemşerimiz iş insanı Veysel Başer bey, 2022 model bir cenaze aracını belediyemize hediye etmişlerdir. Memleket sevdalısı hemşerimiz Veysel Başer beye ve Başer Otomotiv ailesine ilçem adına teşekkür ediyorum’’ dedi. »Yerköy Belediyesi