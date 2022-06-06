Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.618,20
ALTIN
1.023,34
DOLAR
17,20
STERLİN
21,63
EURO
18,51

Araç hediye etti

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bir iş insanı Yerköy Belediyesi’ne cenaze nakil aracı hediye etti.

06 Haziran 2022 Pazartesi 00:49
Araç hediye etti

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Başer Otomotiv sahibi Veysel Başer’in belediyeye cenaze nakil aracı hibe ettiğini söyledi. 2022 model sıfır cenaze nakil aracın belediye makine parkındaki yerini aldığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Doyduğu yerden, doğduğu yerin derdiyle dertlenebilen memleket sevdalısı kıymetli hemşerimiz iş insanı Veysel Başer bey, 2022 model bir cenaze aracını belediyemize hediye etmişlerdir. Memleket sevdalısı hemşerimiz Veysel Başer beye ve Başer Otomotiv ailesine ilçem adına teşekkür ediyorum’’ dedi. »Yerköy Belediyesi

Anahtar Kelimeler:
Araç Hediye Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım kampı başladı
Tarım kampı başladı
Kaymakamdan ziyaret
Kaymakamdan ziyaret
Vekâletle kurban toplantısı
Vekâletle kurban toplantısı
‘Baş taçlarımız’
‘Baş taçlarımız’
Başer’e ziyaret
Başer’e ziyaret
Daha yeşil bir Akdağmadeni
Daha yeşil bir Akdağmadeni
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim