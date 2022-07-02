Araç filosu genişliyor

Belediye Başkanı Şaban Altıntaş yapmış olduğu çalışmalar neticesinde belediye araç filosuna bir yenisi daha ekledi. Yeni aracın belde halkına hayırlı olmasını diyen Başkan Altıntaş, “Siz değerli Yamaçlı halkımız için hizmetlerimize durmaksızın devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz girişimler sonucu belediyemiz hizmet araçları arasına bir adet 4X4 pikap aracı kazandırdık. Her şey Yamaçlı halkı için” dedi.

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